وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.

"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد" خالد الشاماني سبق 2020-03-14 أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية. وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 11:16 PM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 11:34 PM

"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد" قالت إنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي





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أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.