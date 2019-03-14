"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد"

أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.
أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.
أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.