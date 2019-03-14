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"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد"

قالت إنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي

أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد"
سبق

أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:16 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:34 PM

"الصحة": تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بـ"كورونا الجديد"

قالت إنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي

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خالد الشاماني - الرياض
6
10,221

أعلنت وزارة الصحة تعافي ثاني حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في السعودية.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء فحص مخبري، أثبت خلو المواطن من الفيروس؛ وهو يتمتع حاليًا بصحة جيدة -ولله الحمد-؛ وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

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