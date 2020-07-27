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شاهد من مكة.. حملة مكثفة تزيل مخلفات ساحات حراج الخردوات بالمعيصم

"العصيمي": مصادرة وإتلاف بضائع ونقل الحاويات الكبيرة من الشوارع العامة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة مُكثفة على حراج الخردوات بالمعيصم بمكة المكرّمة بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة؛ لتنظيم منطقة سوق الحراج وإزالة مُخلفات البضائع، وذلك ضمن حملاتها التي تقوم بها خلال هذه الفترة للقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة بروزات المحال بالشوارع الرئيسة والداخلية، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيراً إلى تنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة من تكدس بضائع الباعة الجائلة، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة، ونقل الحاويات الكبيرة الخاصة بتخزين البضائع من الشوارع العامة إلى مستودعات ومخازن المحال التجارية.

وأكَّد "العصيمي"، أن البلدية تحرص وبشكلٍ مستمر على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية لتوفير البيئة الصحية الملائمة، وتسعى لتنظيم مواقع الأسواق الشعبية وتداول السلع المستخدمة بشكلٍ حضاري بطريقة منظمة وفي بيئة صحية مناسبة.

أمانة العاصمة المقدّسة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. حملة مكثفة تزيل مخلفات ساحات حراج الخردوات بالمعيصم
سبق

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة مُكثفة على حراج الخردوات بالمعيصم بمكة المكرّمة بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة؛ لتنظيم منطقة سوق الحراج وإزالة مُخلفات البضائع، وذلك ضمن حملاتها التي تقوم بها خلال هذه الفترة للقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة بروزات المحال بالشوارع الرئيسة والداخلية، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيراً إلى تنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة من تكدس بضائع الباعة الجائلة، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة، ونقل الحاويات الكبيرة الخاصة بتخزين البضائع من الشوارع العامة إلى مستودعات ومخازن المحال التجارية.

وأكَّد "العصيمي"، أن البلدية تحرص وبشكلٍ مستمر على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية لتوفير البيئة الصحية الملائمة، وتسعى لتنظيم مواقع الأسواق الشعبية وتداول السلع المستخدمة بشكلٍ حضاري بطريقة منظمة وفي بيئة صحية مناسبة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:03 PM

شاهد من مكة.. حملة مكثفة تزيل مخلفات ساحات حراج الخردوات بالمعيصم

"العصيمي": مصادرة وإتلاف بضائع ونقل الحاويات الكبيرة من الشوارع العامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، حملة مُكثفة على حراج الخردوات بالمعيصم بمكة المكرّمة بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة؛ لتنظيم منطقة سوق الحراج وإزالة مُخلفات البضائع، وذلك ضمن حملاتها التي تقوم بها خلال هذه الفترة للقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة بروزات المحال بالشوارع الرئيسة والداخلية، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، مشيراً إلى تنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة من تكدس بضائع الباعة الجائلة، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة، ونقل الحاويات الكبيرة الخاصة بتخزين البضائع من الشوارع العامة إلى مستودعات ومخازن المحال التجارية.

وأكَّد "العصيمي"، أن البلدية تحرص وبشكلٍ مستمر على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية لتوفير البيئة الصحية الملائمة، وتسعى لتنظيم مواقع الأسواق الشعبية وتداول السلع المستخدمة بشكلٍ حضاري بطريقة منظمة وفي بيئة صحية مناسبة.

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