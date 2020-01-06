جدل حول وصف "أردوغان" لـ"سليماني" بالشهيد.. الرواية للملالي وحليفه: "شهيدنا جميعًا"!

من أباطيل اعتبار "قائد فيلق القدس ضحّى بحياته للسلام" إلى إدراك ضيق الشعب الإيراني

وصف زعيم حزب "الوطن" اليساري التركي المتشدد دوغو برينتشاك، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأنه "شهيدنا جميعًا".

جاء ذلك التصريح في الوقت الذي تَسبب فيه ما نُسب للرئيس التركي رجب أردوغان قوله عن "سليماني" إنه شهيد؛ في إثارة موجة من الجدل.

وقال "برينتشاك" وهو حليف الرئيس رجب ردوغان في بيان: "قاسم سليماني هو شهيدنا جميعًا، وشهداء إيران هم شهداء لنا جميعًا".

وأضاف وفق موقع "تركيا الآن": "الجنرال قاسم سليماني هو شهيد الجبهة الإنسانية الممتدة من البحر الأسود إلى بحر العرب".

وأردف متحدثًا عن قائد فيلق القدس الذي قُتل الجمعة الماضية في غارة أمريكية في العراق: "لقد ضحى سليماني بحياته من أجل إحلال السلام وتطهير المنطقة من الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي".

وعقب تغريدة للسفارة الإيرانية، تناولت مضمون الاتصال الهاتفي للرئيسين رجب أردوغان وحسن روحاني أمس؛ أثيرت حالة من الجدل في الرأي العام التركي حول ما إن كان أردوغان قد وصف "سليماني" بالشهيد أم لا.

وفي حديثه على قناة "تي آر تي وورلد"، زعم مسؤول تركي بارز بأن السفارة الإيرانية لدى تركيا هي مَن نشرت هذه الادعاءات؛ مفيدًا بأن أردوغان لم يصف سليماني بالشهيد خلال اتصاله الهاتفي مع روحاني.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى أنقرة، عبر "تويتر" تغريدة أمس جاء فيها: قال الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في اتصاله مع رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني: إن فقدان الشهيد سليماني يحزننا للغاية. وأنا أدرك مدى ضيق الشعب الإيراني وحزنكم وحزن المرشد.