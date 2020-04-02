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"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.

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مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:04 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:12 PM

مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,344

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون.

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