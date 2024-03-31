رئيس مركز "ثول" يفتتح ملتقى الأسرة الأول

اشتمل على عدة فعاليات ترفيهية ومسابقات

افتتح رئيس مركز "ثول" عادل عبدالله الغامدي، ملتقى الأسرة الأول بحضور العمدة رشاد عيد الجحدلي ورئيس وأعضاء مركز الأحياء.

وتَجَوّل "الغامدي" في الأجنحة المشاركة، وشاهد إنتاج وتوزيع وبيع وتسويق منتجات الأسر من أغذية، وحلويات، وأكلات شعبية وغيرها.

وتَضَمّنت الأجنحة بعض الحِرَف اليدوية والمشغولات والصيغ، وبعض التحف من تصميم وإبداع المشاركات في الملتقى، وبعض الأواني التي تستخدم في الضيافة والزينة.

ويشتمل برنامج الملتقى على ركن لـ"تراث ثول" يستعرض تاريخ المنطقة وتطورها، وكذلك مجلسًا للأولين يحكي قصة الآباء والأجداد يسردون فيه معلومات تتعلق بالصيد وغيره.

وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى فعاليات ترفيهية للأطفال والأسر، من خلال المسرح المقام في الملتقى والألعاب البهلوانية التي تقدّمها الفِرَق المتخصصة، إلى جانب تنظيم بعض المسابقات لمختلف الفئات العمرية وتوزيع الجوائز على الفائزين.