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مدير "مرور المجاردة" يقف ميدانياً على مواقع الكثافة المرورية والنقاط السوداء

لرصد مسببات الحوادث المرورية

وقف مدير شعبة مرور محافظة المجاردة النقيب عبدالرحمن العسيري، ميدانياً على أبرز مواقع الكثافة المرورية من تقاطعات ودوارات بالمحافظة، لرصد ما يعيق حركة السير ومسببات الحوادث بها، وكذلك النقاط السوداء بمركزي ثربان وأحد ثربان والتي تعد طرقها من أكثر الطرق الخارجية خطورة، ولا زال يرصد فيها حوادث جسيمة مع استمرار العمل على حل هذه المعوقات وتسهيل الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة في سبيل تطوير الحركة المرورية في المحافظة وضمان سلامة سالكي الطريق.

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مدير "مرور المجاردة" يقف ميدانياً على مواقع الكثافة المرورية والنقاط السوداء
سبق

وقف مدير شعبة مرور محافظة المجاردة النقيب عبدالرحمن العسيري، ميدانياً على أبرز مواقع الكثافة المرورية من تقاطعات ودوارات بالمحافظة، لرصد ما يعيق حركة السير ومسببات الحوادث بها، وكذلك النقاط السوداء بمركزي ثربان وأحد ثربان والتي تعد طرقها من أكثر الطرق الخارجية خطورة، ولا زال يرصد فيها حوادث جسيمة مع استمرار العمل على حل هذه المعوقات وتسهيل الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة في سبيل تطوير الحركة المرورية في المحافظة وضمان سلامة سالكي الطريق.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
05:12 PM

مدير "مرور المجاردة" يقف ميدانياً على مواقع الكثافة المرورية والنقاط السوداء

لرصد مسببات الحوادث المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وقف مدير شعبة مرور محافظة المجاردة النقيب عبدالرحمن العسيري، ميدانياً على أبرز مواقع الكثافة المرورية من تقاطعات ودوارات بالمحافظة، لرصد ما يعيق حركة السير ومسببات الحوادث بها، وكذلك النقاط السوداء بمركزي ثربان وأحد ثربان والتي تعد طرقها من أكثر الطرق الخارجية خطورة، ولا زال يرصد فيها حوادث جسيمة مع استمرار العمل على حل هذه المعوقات وتسهيل الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة في سبيل تطوير الحركة المرورية في المحافظة وضمان سلامة سالكي الطريق.

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