الرياض.. أبناء "إنسان" يستعرضون مواهبهم في سحور "سعادة أهالينا"

تخلل الحفل عددٌ من البرامج والمسابقات والفقرات الترفيهية

أقامت مبادرة "سعادة أهالينا" الاثنين الماضي، التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا) بالشراكة مع بانوراما إف إم، وتنفذها "بنش مارك"، حفل سحور جماعي لأبناء جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام بالرياض.

وتخلل الحفل الذي استضافه فندق "بريرا النخيل" عدد من البرامج والمسابقات والفقرات الترفيهية التي لاقت استحسان الحضور. واستعرض أبناء جمعية إنسان مواهبهم الفنية والأدبية في الغناء والإنشاد وإلقاء الشعر، وقدم المتفوقون مهاراتهم التعليمية في اللغة الإنجليزية.. كما تم توزيع العديد من الهدايا لإسعاد الحضور من الأيتام، قدمتها "الدخيل للعود"، وكذلك مصمم الحفلات عبدالله الجبر من خلال شركة فيكتوريا شوكليت.

فيما عبَّر الحاضرون والمشاركون عن سعادتهم بهذا الحفل الكبير مقدمين شكرهم لمنظميه والقائمين عليه.

وشكر صالح اليوسف المدير العام لجمعية إنسان لرعاية الأيتام كل مَن أسهم في تلك الفعالية لإدخال السرور على قلوب تلك الفئة الغالية.. معبرًا عن سعادته بالمشاركة مع أطفال الجمعية في هذا الحفل الكريم.

وقال اليوسف: إن إسعاد هؤلاء الأبناء يعد في ذاته عملاً عظيمًا عند الله وعند الناس. وقد لمست السعادة في عيون أبناء الجمعية في هذا الحفل بعد أن حظوا بكل العناية والاهتمام والهدايا والفقرات الجميلة.

وتقيم مبادرة "سعادة أهالينا" العديد من الأنشطة في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، بمشاركة مئات الشباب المتطوعين.

وتستهدف المبادرة ذات المحتوى الاجتماعي الواسع مئات الأسر المحتاجة في المدن الثلاث، إضافة إلى تقديم وجبات السحور لعمال النظافة وحراس العمائر، وإقامة حفلات إفطار جماعي للأيتام وكبار السن، علاوة على حملات تنظيف المساجد وتعطيرها.