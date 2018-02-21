"أهالي الحرازات " يطلقون مبادرة المشي بمشاركة أطفال الشموع

دشنوا هاشتاق# الحرازات_بلا_ممشى يا_أمانة_جدة

أطلق أهالي الحرازات مساء أمس مبادرة مجتمعية قوية بوجود أطفال الشموع في أحياء الحرازات وكانت هذه المبادرة هي تحت شعار: (المشي لصحة أفضل) الشعار الذي أطلقته وبادرت به المدرسة 38 الابتدائية المسائية للبنات وكان لهذه المدرسة السبق في دعم المبادرة ماديًا بتجهيز البنرات والتيشيرتات.

وكانت المبادرة قد انطلقت بعد صلاة المغرب في يوم أمس الثلاثاء بوجود كبار السن والشباب والأطفال، حيث كانت نقطة الانطلاقة بجوار مبنى المدرسة 38 في حي السلام وفِي هذه البادرة أطلق الأهالي هاشتاق حقق المركز الخامس على مستوى المملكة موجهًا لأمانة جدة تحت عنوان: #الحرازات_بلا_ممشى_يا_أمانة_جدة

وكان للأهالي مداخلات في أثناء هذه المبادرة حيث ذكر الأهالي أنهم بحاجة إلى ممشى يمارسون فيه هذه الرياضة التي تحافظ على صحة الإنسان وتزيد من نشاطه وعطائه في مجتمعه وفِي محيط أسرته.

يُشار إلى أن الأهالي قرروا تخصيص 3 أيام في منتصف الأسبوع يمارسون فيه هذه الرياضة الجميلة، حتى تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.