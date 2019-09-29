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بالفيديو.. آخر ظهور رسمي للواء "الفغم" في حراسة الملك سلمان

"القاضي": رهن حياته لحراسة ملوك السعودية

بثت قناة "العربية" مقطع فيديو لآخر ظهور رسمي، للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، رحمه الله.

وكان ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء الماضي، 25 من سبتمبر الجاري.

وفسر عضو مجلس الشورى السابق، الأديب حمد القاضي، حالة الشجن والحزن التي عمت السعوديين على الفقيد "الفغم"، والإجماع العجيب على حبه كونه كان حارسًا شخصيًا للملك عبدالله رحمه الله، والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأشار لقناة "العربية"، إلى أن اللواء "الفغم" كان قد رهن حياته لحراستهما مع اتصافه بالإخلاص والتفاني والوفاء، فقد كان رحمه الله حافظًا لرموز الوطن وقيادته، بعد حفظ الله فكان وفيًا لوطنه وقيادته، مشيرًا إلى أنه كان يؤدي مهمة وطنية، متميزًا بالحس الأمني والتفاني والنباهة وسرعة البديهة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت عن استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد إطلاق النار عليه من صديقه مساء أمس السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. آخر ظهور رسمي للواء "الفغم" في حراسة الملك سلمان
سبق

بثت قناة "العربية" مقطع فيديو لآخر ظهور رسمي، للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، رحمه الله.

وكان ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء الماضي، 25 من سبتمبر الجاري.

وفسر عضو مجلس الشورى السابق، الأديب حمد القاضي، حالة الشجن والحزن التي عمت السعوديين على الفقيد "الفغم"، والإجماع العجيب على حبه كونه كان حارسًا شخصيًا للملك عبدالله رحمه الله، والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأشار لقناة "العربية"، إلى أن اللواء "الفغم" كان قد رهن حياته لحراستهما مع اتصافه بالإخلاص والتفاني والوفاء، فقد كان رحمه الله حافظًا لرموز الوطن وقيادته، بعد حفظ الله فكان وفيًا لوطنه وقيادته، مشيرًا إلى أنه كان يؤدي مهمة وطنية، متميزًا بالحس الأمني والتفاني والنباهة وسرعة البديهة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت عن استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد إطلاق النار عليه من صديقه مساء أمس السبت.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
07:50 PM

بالفيديو.. آخر ظهور رسمي للواء "الفغم" في حراسة الملك سلمان

"القاضي": رهن حياته لحراسة ملوك السعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
32,823

بثت قناة "العربية" مقطع فيديو لآخر ظهور رسمي، للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، رحمه الله.

وكان ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء الماضي، 25 من سبتمبر الجاري.

وفسر عضو مجلس الشورى السابق، الأديب حمد القاضي، حالة الشجن والحزن التي عمت السعوديين على الفقيد "الفغم"، والإجماع العجيب على حبه كونه كان حارسًا شخصيًا للملك عبدالله رحمه الله، والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأشار لقناة "العربية"، إلى أن اللواء "الفغم" كان قد رهن حياته لحراستهما مع اتصافه بالإخلاص والتفاني والوفاء، فقد كان رحمه الله حافظًا لرموز الوطن وقيادته، بعد حفظ الله فكان وفيًا لوطنه وقيادته، مشيرًا إلى أنه كان يؤدي مهمة وطنية، متميزًا بالحس الأمني والتفاني والنباهة وسرعة البديهة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلنت عن استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد إطلاق النار عليه من صديقه مساء أمس السبت.

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