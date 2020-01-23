القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في وفاة والدته

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جايير بولسونارو؛ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جايير بولسونارو؛ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في وفاة والدته.

وقال سمو العهد:" تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".