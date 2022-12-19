تحفيظ ضمد ترفض التجديد لمجموعة من موظفيها: هذا آخر شهر

رئيس الجمعية لـ"سبق": بسبب ضعف الإنتاجية والميزانية

أبلغت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، عددًا من منسوبيها الأجانب والسعوددين بعدم رغبتها في تجديد العقد معهم، ابتداءً من نهاية الشهر الجاري "ديسمبر".. ووفقًا للمعلومات فإن عدد الذين بُلّغوا بعدم الرغبة في التجديد يفوق عشرة موظفين.

من جهته، أوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد في رده على استفسار "سبق": تم إبلاغ عدد من الموظفين بعدم الرغبة في تجديد العقود معهم نظرًا لعدم الحاجة لهم في العمل وعدم الإنتاجية، بالإضافة إلى ضغف ميزانية الجمعية؛ وذلك اعتبارًا من نهاية الشهر الميلادي الجاري.