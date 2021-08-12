شاهد.. الأرصاد: الحرارة بالشرقية ونجران تلامس الخمسين و30 يومًا تفصلنا على انتهاء الصيف

اعتبارًا من اليوم وحتى السبت باستثناء المصايف التي تشهد درجات معتدلة

توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المنطقة الشرقية ونجران سشهدان ارتفاعًا ملموسًا في درجة الحرارة؛ حيث تلامس درجة الحرارة في المنطقة الشرقية 50 درجة مئوية.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إلى أنه تبقى 30 يومًا تفصلنا على انتهاء الصيف الذي بدأ مبكراً، موضحًا أن الصيف هذا العام شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في العديد من المناطق السعودية باستثناء المصايف التي تشهد درجة حرارة معتدلة.