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شاهد .. لجنة تنمية الأفلاج توزّع 250 حقيبة وقائية على الأهالي

تضم مستلزمات صحية للحماية من فيروس كورونا

وزّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، حقائب وقائية على الأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون.

وتأتي مبادرة لجنة تنمية الأفلاج بدعم من مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، قامت خلالها الفرق التطوعية بلجنة الأفلاج بتوزيع 250 حقيبة وقائية على رجال الأمن بالميادين والأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون، تحتوي على المستلزمات الصحية الضرورية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت منذ بداية جائحة كورونا العديد من المبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية لمكافحة كورونا، وحث المجتمع على التقيد بالتعليمات الاحترازية.

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شاهد .. لجنة تنمية الأفلاج توزّع 250 حقيبة وقائية على الأهالي
سبق

وزّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، حقائب وقائية على الأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون.

وتأتي مبادرة لجنة تنمية الأفلاج بدعم من مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، قامت خلالها الفرق التطوعية بلجنة الأفلاج بتوزيع 250 حقيبة وقائية على رجال الأمن بالميادين والأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون، تحتوي على المستلزمات الصحية الضرورية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت منذ بداية جائحة كورونا العديد من المبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية لمكافحة كورونا، وحث المجتمع على التقيد بالتعليمات الاحترازية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:19 PM

شاهد .. لجنة تنمية الأفلاج توزّع 250 حقيبة وقائية على الأهالي

تضم مستلزمات صحية للحماية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وزّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، حقائب وقائية على الأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون.

وتأتي مبادرة لجنة تنمية الأفلاج بدعم من مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، قامت خلالها الفرق التطوعية بلجنة الأفلاج بتوزيع 250 حقيبة وقائية على رجال الأمن بالميادين والأهالي والجهات الحكومية التي يرتادها مراجعون، تحتوي على المستلزمات الصحية الضرورية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج قد أطلقت منذ بداية جائحة كورونا العديد من المبادرات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية لمكافحة كورونا، وحث المجتمع على التقيد بالتعليمات الاحترازية.

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