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ألمانيا: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269

سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269.

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 9118. وكان المعهد قد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269.

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 9118. وكان المعهد قد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:27 AM

ألمانيا: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 205269.

وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 9118. وكان المعهد قد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.

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