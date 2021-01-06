"الداخلية": عدم الالتزام بالمسافة ورفض قياس درجة الحرارة مخالفة

قالت: اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية؛ للحفاظ على صحتك وسلامتك، مبينةً أن قيمة الغرامة بحق المخالفين 1000 ريال.