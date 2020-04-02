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رئيس "الفيفا": لا أحد يعرف متى يمكن استئناف اللعب ..علينا هزيمة الفيروس

قال إن الصحة أصبحت في المقام الأول ولا يعرف متى العودة

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو أن لا أحد يعرف متى يمكن استئناف مسابقات كرة القدم وقال إنفانتينو في اجتماع مع اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة "كونميبول" عبر تقنية الفيديو: "نود جميعًا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددًا غدًا، ولكن للأسف هذا غير ممكن، ولا أحد في العالم يعرف الآن متى سنكون قادرين على اللعب كنا في السابق".

وأضاف للمرة الأولى، ليست كرة القدم هي الأهم. أصبحت الصحة في المقام الأول ويجب أن يستمر هذا الأمر حتى هزيمة هذا المرض.

وتابع: عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي، نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو ويمكن أن تزدهر مرة أخرى.

وقد أدت التدابير الصحية والقيود المفروضة حول العالم من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من البطولات الرياضية ولاسيما مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الدولي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس "الفيفا": لا أحد يعرف متى يمكن استئناف اللعب ..علينا هزيمة الفيروس
سبق

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو أن لا أحد يعرف متى يمكن استئناف مسابقات كرة القدم وقال إنفانتينو في اجتماع مع اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة "كونميبول" عبر تقنية الفيديو: "نود جميعًا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددًا غدًا، ولكن للأسف هذا غير ممكن، ولا أحد في العالم يعرف الآن متى سنكون قادرين على اللعب كنا في السابق".

وأضاف للمرة الأولى، ليست كرة القدم هي الأهم. أصبحت الصحة في المقام الأول ويجب أن يستمر هذا الأمر حتى هزيمة هذا المرض.

وتابع: عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي، نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو ويمكن أن تزدهر مرة أخرى.

وقد أدت التدابير الصحية والقيود المفروضة حول العالم من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من البطولات الرياضية ولاسيما مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:25 PM

رئيس "الفيفا": لا أحد يعرف متى يمكن استئناف اللعب ..علينا هزيمة الفيروس

قال إن الصحة أصبحت في المقام الأول ولا يعرف متى العودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو أن لا أحد يعرف متى يمكن استئناف مسابقات كرة القدم وقال إنفانتينو في اجتماع مع اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة "كونميبول" عبر تقنية الفيديو: "نود جميعًا أن نعود إلى لعب كرة القدم مجددًا غدًا، ولكن للأسف هذا غير ممكن، ولا أحد في العالم يعرف الآن متى سنكون قادرين على اللعب كنا في السابق".

وأضاف للمرة الأولى، ليست كرة القدم هي الأهم. أصبحت الصحة في المقام الأول ويجب أن يستمر هذا الأمر حتى هزيمة هذا المرض.

وتابع: عالمنا ورياضتنا سيكونان مختلفين عندما نعود إلى الوضع الطبيعي، نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو ويمكن أن تزدهر مرة أخرى.

وقد أدت التدابير الصحية والقيود المفروضة حول العالم من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق أو تأجيل أو إلغاء الكثير من البطولات الرياضية ولاسيما مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء.

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