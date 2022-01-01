النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أول اختبار.. المصدات الخرسانية تصمد أمام السيول في العين الحارة بالليث

"سبق" حصلت على صور تُثبت أن الحواجز الإسمنتية تصدت للسيول في المنتزه

‬نجحت حوائط الحماية الخرسانية، المنشأة مؤخرًا؛ في منع السيول ومياه الأمطار من الدخول لمنتزه العين الحارة شرقي الليث؛ وذلك في أول اختبار لها، عقب السيول التي جرفت المنتزه قبل نحو ثلاث سنوات.

وكشفت صورٌ حصلت عليها "سبق" عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة اليوم؛ أن الحواجز الإسمنتية التي تم إنشاؤها، تصدت للسيول ومياه الأمطار في المنتزه الذي أوشك على الافتتاح أمام الزوار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهه.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بُعد 48 كيلومترًا شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ؛ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أول اختبار.. المصدات الخرسانية تصمد أمام السيول في العين الحارة بالليث
سبق

‬نجحت حوائط الحماية الخرسانية، المنشأة مؤخرًا؛ في منع السيول ومياه الأمطار من الدخول لمنتزه العين الحارة شرقي الليث؛ وذلك في أول اختبار لها، عقب السيول التي جرفت المنتزه قبل نحو ثلاث سنوات.

وكشفت صورٌ حصلت عليها "سبق" عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة اليوم؛ أن الحواجز الإسمنتية التي تم إنشاؤها، تصدت للسيول ومياه الأمطار في المنتزه الذي أوشك على الافتتاح أمام الزوار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهه.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بُعد 48 كيلومترًا شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ؛ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:06 PM

في أول اختبار.. المصدات الخرسانية تصمد أمام السيول في العين الحارة بالليث

"سبق" حصلت على صور تُثبت أن الحواجز الإسمنتية تصدت للسيول في المنتزه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,502

‬نجحت حوائط الحماية الخرسانية، المنشأة مؤخرًا؛ في منع السيول ومياه الأمطار من الدخول لمنتزه العين الحارة شرقي الليث؛ وذلك في أول اختبار لها، عقب السيول التي جرفت المنتزه قبل نحو ثلاث سنوات.

وكشفت صورٌ حصلت عليها "سبق" عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة اليوم؛ أن الحواجز الإسمنتية التي تم إنشاؤها، تصدت للسيول ومياه الأمطار في المنتزه الذي أوشك على الافتتاح أمام الزوار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهه.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بُعد 48 كيلومترًا شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ؛ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,082
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة