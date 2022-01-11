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مؤتمر التعدين.. "الاستثمار" تستعرض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة

الفالح يشارك في جلسة عن الإصلاحات التشريعية والإجرائية والفرص الواعدة

تشارك وزارة الاستثمار في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، بهدف استعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة، والتعريف بفرص الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع.

ويشارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كمتحدثٍ في جلسة النقاش الأولى للحديث عن الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتطوير سلاسل القيمة ويستعرض من خلالها حجم وفرص الاستثمارات في مجالات التعدين المختلفة.

وتستعرض الجلسة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في بيئة الأعمال التي تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، إضافة إلى دور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة لإتاحة فرص واعدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين في جميع القطاعات.

وعلى هامش المؤتمر، تشارك الهوية الاستثمارية "استثمر في السعودية" بجناح خاص يندرج تحت مظلتها مجموعة من الجهات الحكومية، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع التعدين والمعادن، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

جدير بالذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يتوقع حضور أكثر من 2000 زائر من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبريات شركات التعدين من مختلف الدول.


ويُعد المؤتمر فرصة للحكومات والشركات والمستثمرين المعنيين بالقطاع، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي واجهته خلال العامين الماضيين، واستشراف آفاقه ورسم ملامح جديدة له، حيث أثّرت جائحة كورونا على مختلف القطاعات عالمياً، ومن بينها قطاع التعدين والمعادن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر التعدين.. "الاستثمار" تستعرض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة
سبق

تشارك وزارة الاستثمار في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، بهدف استعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة، والتعريف بفرص الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع.

ويشارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كمتحدثٍ في جلسة النقاش الأولى للحديث عن الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتطوير سلاسل القيمة ويستعرض من خلالها حجم وفرص الاستثمارات في مجالات التعدين المختلفة.

وتستعرض الجلسة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في بيئة الأعمال التي تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، إضافة إلى دور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة لإتاحة فرص واعدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين في جميع القطاعات.

وعلى هامش المؤتمر، تشارك الهوية الاستثمارية "استثمر في السعودية" بجناح خاص يندرج تحت مظلتها مجموعة من الجهات الحكومية، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع التعدين والمعادن، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

جدير بالذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يتوقع حضور أكثر من 2000 زائر من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبريات شركات التعدين من مختلف الدول.


ويُعد المؤتمر فرصة للحكومات والشركات والمستثمرين المعنيين بالقطاع، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي واجهته خلال العامين الماضيين، واستشراف آفاقه ورسم ملامح جديدة له، حيث أثّرت جائحة كورونا على مختلف القطاعات عالمياً، ومن بينها قطاع التعدين والمعادن.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:47 PM

مؤتمر التعدين.. "الاستثمار" تستعرض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة

الفالح يشارك في جلسة عن الإصلاحات التشريعية والإجرائية والفرص الواعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك وزارة الاستثمار في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، كشريك إستراتيجي للمؤتمر، بهدف استعراض جوانب تطور بيئة الأعمال في المملكة، والتعريف بفرص الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتعزيز استدامة الاستثمار في القطاع.

ويشارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كمتحدثٍ في جلسة النقاش الأولى للحديث عن الاستثمار في قطاع التعدين والمعادن وتطوير سلاسل القيمة ويستعرض من خلالها حجم وفرص الاستثمارات في مجالات التعدين المختلفة.

وتستعرض الجلسة الإصلاحات التشريعية والإجرائية في بيئة الأعمال التي تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، إضافة إلى دور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة لإتاحة فرص واعدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين في جميع القطاعات.

وعلى هامش المؤتمر، تشارك الهوية الاستثمارية "استثمر في السعودية" بجناح خاص يندرج تحت مظلتها مجموعة من الجهات الحكومية، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة لقطاع التعدين والمعادن، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

جدير بالذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يتوقع حضور أكثر من 2000 زائر من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبريات شركات التعدين من مختلف الدول.


ويُعد المؤتمر فرصة للحكومات والشركات والمستثمرين المعنيين بالقطاع، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي واجهته خلال العامين الماضيين، واستشراف آفاقه ورسم ملامح جديدة له، حيث أثّرت جائحة كورونا على مختلف القطاعات عالمياً، ومن بينها قطاع التعدين والمعادن.

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