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مؤتمر صحفي لـ "الإحصاء" للإعلان عن معدل البطالة وبيانات قوة العمل .. الخميس

عبر نشرة سوق العمل التي تصدرها للربع الأول لعام 2018

تعقد الهيئة العامة للإحصاء GASTAT مؤتمراً صحفيّاً بعد غد الخميس 21 شوال 1439هـ، الموافق 5 يوليو 2018م، في مقرها بالرياض؛ للإعلان عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج؛ أنه سيتم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي عن معدل البطالة لإجمالي السكان، ومعدل البطالة للسعوديين للربع الأول من عام 2018م، وبيانات قوة العمل، كما سيتم توضيح المنهجية الإحصائية لنشرة سوق العمل لممثلي وسائل الإعلام الذين يُعدُّون من شركاء الهيئة الرئيسين في نشر البيانات الإحصائية، نظراً لما تقوم به وسائل الإعلام من أدوار مهمة في نشر الوعي الإحصائي لدى المجتمع.

وأكّد المفرج؛ حرص الهيئة العامة للإحصاء على أن تكون النشرة شاملة ومستوفية جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها عملاء الهيئة، مع الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية الذي تعتمده الهيئة كإحدى القيم والمعايير الأساسية للعمل الإحصائي.

الجدير بالذكر أن "نشرة سوق العمل" التي تنشرها الهيئة بشكل ربع سنوي تتضمن إضافة إلى بيانات قوة العمل، المشتغلين والمتعطلين، ومعدل المشاركة الاقتصادية والبطالة، وأعداد الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر صحفي لـ "الإحصاء" للإعلان عن معدل البطالة وبيانات قوة العمل .. الخميس
سبق

تعقد الهيئة العامة للإحصاء GASTAT مؤتمراً صحفيّاً بعد غد الخميس 21 شوال 1439هـ، الموافق 5 يوليو 2018م، في مقرها بالرياض؛ للإعلان عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج؛ أنه سيتم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي عن معدل البطالة لإجمالي السكان، ومعدل البطالة للسعوديين للربع الأول من عام 2018م، وبيانات قوة العمل، كما سيتم توضيح المنهجية الإحصائية لنشرة سوق العمل لممثلي وسائل الإعلام الذين يُعدُّون من شركاء الهيئة الرئيسين في نشر البيانات الإحصائية، نظراً لما تقوم به وسائل الإعلام من أدوار مهمة في نشر الوعي الإحصائي لدى المجتمع.

وأكّد المفرج؛ حرص الهيئة العامة للإحصاء على أن تكون النشرة شاملة ومستوفية جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها عملاء الهيئة، مع الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية الذي تعتمده الهيئة كإحدى القيم والمعايير الأساسية للعمل الإحصائي.

الجدير بالذكر أن "نشرة سوق العمل" التي تنشرها الهيئة بشكل ربع سنوي تتضمن إضافة إلى بيانات قوة العمل، المشتغلين والمتعطلين، ومعدل المشاركة الاقتصادية والبطالة، وأعداد الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:40 AM

مؤتمر صحفي لـ "الإحصاء" للإعلان عن معدل البطالة وبيانات قوة العمل .. الخميس

عبر نشرة سوق العمل التي تصدرها للربع الأول لعام 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الهيئة العامة للإحصاء GASTAT مؤتمراً صحفيّاً بعد غد الخميس 21 شوال 1439هـ، الموافق 5 يوليو 2018م، في مقرها بالرياض؛ للإعلان عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الحالي 2018م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج؛ أنه سيتم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي عن معدل البطالة لإجمالي السكان، ومعدل البطالة للسعوديين للربع الأول من عام 2018م، وبيانات قوة العمل، كما سيتم توضيح المنهجية الإحصائية لنشرة سوق العمل لممثلي وسائل الإعلام الذين يُعدُّون من شركاء الهيئة الرئيسين في نشر البيانات الإحصائية، نظراً لما تقوم به وسائل الإعلام من أدوار مهمة في نشر الوعي الإحصائي لدى المجتمع.

وأكّد المفرج؛ حرص الهيئة العامة للإحصاء على أن تكون النشرة شاملة ومستوفية جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها عملاء الهيئة، مع الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية الذي تعتمده الهيئة كإحدى القيم والمعايير الأساسية للعمل الإحصائي.

الجدير بالذكر أن "نشرة سوق العمل" التي تنشرها الهيئة بشكل ربع سنوي تتضمن إضافة إلى بيانات قوة العمل، المشتغلين والمتعطلين، ومعدل المشاركة الاقتصادية والبطالة، وأعداد الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.

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