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"فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء

يُعتبر الأفضل بين الكوكبَيْن منذ العصور الوسطى

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي شاهدوا مساء اليوم الاثنين الاقتران النادر بين المشتري وزحل، الذي يوصف بـ"الاقتران العظيم"، وكان لعلماء الفلك الانتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه.. كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأضاف بأن الاقتران العظيم رُصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي؛ إذ ظهر الكوكبان مثل "نجم" واحد للراصد بالعين المجردة، لكن من خلال كاميرات التصوير أو التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين، ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

وأردف بأن هذا الاقتران يُعتبر الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى؛ إذ فصل بينهما 0.1 درجة فقط. وهذه المسافة الظاهرية قريبة للغاية من منظورنا على الأرض، لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء.

وأشار إلى أن الاقتران العظيم حدث في يوم الانقلاب الشتوي نفسه، وهو مجرد مصادفة بناء على مدارات الكواكب وميل محور الأرض؛ فمثل هذه الاقترانات يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة اعتمادًا على مكان وجود الكواكب في مداراتها.

وذكر أنه يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض؛ لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج، ورؤية كواكب النظام الشمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء
سبق

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي شاهدوا مساء اليوم الاثنين الاقتران النادر بين المشتري وزحل، الذي يوصف بـ"الاقتران العظيم"، وكان لعلماء الفلك الانتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه.. كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأضاف بأن الاقتران العظيم رُصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي؛ إذ ظهر الكوكبان مثل "نجم" واحد للراصد بالعين المجردة، لكن من خلال كاميرات التصوير أو التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين، ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

وأردف بأن هذا الاقتران يُعتبر الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى؛ إذ فصل بينهما 0.1 درجة فقط. وهذه المسافة الظاهرية قريبة للغاية من منظورنا على الأرض، لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء.

وأشار إلى أن الاقتران العظيم حدث في يوم الانقلاب الشتوي نفسه، وهو مجرد مصادفة بناء على مدارات الكواكب وميل محور الأرض؛ فمثل هذه الاقترانات يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة اعتمادًا على مكان وجود الكواكب في مداراتها.

وذكر أنه يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض؛ لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج، ورؤية كواكب النظام الشمس.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
11:07 PM

"فلكية جدة": "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل يزيِّن قبة السماء

يُعتبر الأفضل بين الكوكبَيْن منذ العصور الوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي شاهدوا مساء اليوم الاثنين الاقتران النادر بين المشتري وزحل، الذي يوصف بـ"الاقتران العظيم"، وكان لعلماء الفلك الانتظار 800 عام ليرصدوا حدوثه.. كما يظهر في الصورة بسماء السعودية في مدينة جدة.

وأضاف بأن الاقتران العظيم رُصد بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الجنوب الغربي؛ إذ ظهر الكوكبان مثل "نجم" واحد للراصد بالعين المجردة، لكن من خلال كاميرات التصوير أو التلسكوبات أمكن التمييز بين الكوكبين، ورؤية بعض أقمار المشتري الكبيرة.

وأردف بأن هذا الاقتران يُعتبر الأفضل بين الكوكبين منذ العصور الوسطى؛ إذ فصل بينهما 0.1 درجة فقط. وهذه المسافة الظاهرية قريبة للغاية من منظورنا على الأرض، لكن تبقى الكواكب يفصل بينها مئات الملايين من الأميال في الفضاء.

وأشار إلى أن الاقتران العظيم حدث في يوم الانقلاب الشتوي نفسه، وهو مجرد مصادفة بناء على مدارات الكواكب وميل محور الأرض؛ فمثل هذه الاقترانات يمكن أن تحدث في أي يوم من أيام السنة اعتمادًا على مكان وجود الكواكب في مداراتها.

وذكر أنه يتم تحديد تاريخ الاقتران من خلال مواقع كوكب المشتري وزحل والأرض في مساراتها حول الشمس، بينما يتم تحديد تاريخ الانقلاب الشتوي بواسطة ميل محور الأرض؛ لذا فإن هذه المصادفة النادرة منحت الناس فرصة رائعة للخروج، ورؤية كواكب النظام الشمس.

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