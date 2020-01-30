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"هدف" يجدد دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من تدريب "تمهير"

البرنامج يرمي إلى اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وذكر "هدف"، أن مدة تدريب الخريجين والخريجات من الطلبة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لتمكين القوى الوطنية من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادها لسوق العمل، إذ يأتي البرنامج إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ.

وقال "هدف"، إن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج عبر زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج تمهير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يجدد دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من تدريب "تمهير"
سبق

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وذكر "هدف"، أن مدة تدريب الخريجين والخريجات من الطلبة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لتمكين القوى الوطنية من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادها لسوق العمل، إذ يأتي البرنامج إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ.

وقال "هدف"، إن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج عبر زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
03:57 PM

"هدف" يجدد دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من تدريب "تمهير"

البرنامج يرمي إلى اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وذكر "هدف"، أن مدة تدريب الخريجين والخريجات من الطلبة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لتمكين القوى الوطنية من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادها لسوق العمل، إذ يأتي البرنامج إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ.

وقال "هدف"، إن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج عبر زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.

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