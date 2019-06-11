النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

"الصحة" تبث 6 طرق يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس

بثت وزارة الصحة منشوراً مهماً عند قدوم أي عامل أو مقدم خدمة للأشخاص في منازلهم خلال الجائحة بضرورة اتباع توصيات مهمة خلال التعامل معهم إذا دعت الضرورة حضورهم إلى المنازل لتقديم الخدمات المنزلية، كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف.

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الإرشادات الوقائية التالية: عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل، والتأكد من لبس الكمامات ومن تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة، وتجنب الملامسة أو المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، وأخيراً استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة
سبق

بثت وزارة الصحة منشوراً مهماً عند قدوم أي عامل أو مقدم خدمة للأشخاص في منازلهم خلال الجائحة بضرورة اتباع توصيات مهمة خلال التعامل معهم إذا دعت الضرورة حضورهم إلى المنازل لتقديم الخدمات المنزلية، كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف.

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الإرشادات الوقائية التالية: عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل، والتأكد من لبس الكمامات ومن تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة، وتجنب الملامسة أو المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، وأخيراً استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:58 PM

تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة

"الصحة" تبث 6 طرق يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
3,147

بثت وزارة الصحة منشوراً مهماً عند قدوم أي عامل أو مقدم خدمة للأشخاص في منازلهم خلال الجائحة بضرورة اتباع توصيات مهمة خلال التعامل معهم إذا دعت الضرورة حضورهم إلى المنازل لتقديم الخدمات المنزلية، كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف.

وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الإرشادات الوقائية التالية: عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل، والتأكد من لبس الكمامات ومن تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة، وتجنب الملامسة أو المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، وأخيراً استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,128

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة