وزارة الطاقة: حزمة جديدة للقطاع الخاص.. حسومات على فواتير الكهرباء لـ3 قطاعات

التجارية والصناعية والزراعية بـ900 مليون ريال

أكّدت وزارة الطاقة أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله– بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتير الكهرباء لهذه القطاعات؛ من خلال:

أولًا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لشهرَي (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك بميزانية قدرها 900 مليون ريال، ومن المتوقّع أن يبلغ عدد الحسابات المستفيدة من هذا الخصم أكثر من 1.7 مليون حساب.

ثانيًا: السماح بشكل اختياري للقطاعات التجارية والصناعية سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة (6) أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة، ويستفيد من هذا الخصم أكثر من 1.6 مليون حساب.

وقالت الوزارة إن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا، حمى الله بلادنا وشعبنا من كل بلاء.