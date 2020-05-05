تنبيه متقدم من "الأرصاد" لجازان وبعض محافظاتها: أمطار وبَرَد وسيول

حالة تستمر لـ 8 مساءً وتضم رياحاً نشطة.. و"المدني" تدعو للحذر والحيطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.