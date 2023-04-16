النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أدوية ومستلزمات وقائية مجانية من "صيدليات النهدي" لأصحاب الأمراض المزمنة

التزامًا بمسؤولياتها المجتمعية ولمواجهة فيروس "كورونا"

قدمت مجموعة صيدليات النهدي أدوية ومستلزمات وقائية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ التزاماً بدورها ومسؤولياتها المجتمعية.

وواصلت شركة النهدي الطبية عبر سلسلة صيدلياتها إطلاق مبادرات عدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، ومن أبرزها تقديم أكثر من 200 ألف عبوة مجانية من المستلزمات الوقائية في صيدلياتها لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتوزيع مجموعة من العبوات الوقائية على بعض أبطالنا من رجال الأمن المسؤولين عن حفظ سلامة الناس خلال حظر التجول، وتقديم 50 ألف عبوة أدوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح مرضى الأمراض المزمنة الذين ترعاهم جمعية زمزم للخدمات الصحية، وتوصيلها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عبر فريق تطوعي من جمعية زمزم للخدمات الصحية.

ويمكن الحصول على المزيد من الاستفسارات عبر الاتصال على 8001191198.

فيروس كورونا الجديد شركة النهدي الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أدوية ومستلزمات وقائية مجانية من "صيدليات النهدي" لأصحاب الأمراض المزمنة
سبق

قدمت مجموعة صيدليات النهدي أدوية ومستلزمات وقائية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ التزاماً بدورها ومسؤولياتها المجتمعية.

وواصلت شركة النهدي الطبية عبر سلسلة صيدلياتها إطلاق مبادرات عدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، ومن أبرزها تقديم أكثر من 200 ألف عبوة مجانية من المستلزمات الوقائية في صيدلياتها لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتوزيع مجموعة من العبوات الوقائية على بعض أبطالنا من رجال الأمن المسؤولين عن حفظ سلامة الناس خلال حظر التجول، وتقديم 50 ألف عبوة أدوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح مرضى الأمراض المزمنة الذين ترعاهم جمعية زمزم للخدمات الصحية، وتوصيلها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عبر فريق تطوعي من جمعية زمزم للخدمات الصحية.

ويمكن الحصول على المزيد من الاستفسارات عبر الاتصال على 8001191198.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:46 PM

أدوية ومستلزمات وقائية مجانية من "صيدليات النهدي" لأصحاب الأمراض المزمنة

التزامًا بمسؤولياتها المجتمعية ولمواجهة فيروس "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,263

قدمت مجموعة صيدليات النهدي أدوية ومستلزمات وقائية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ التزاماً بدورها ومسؤولياتها المجتمعية.

وواصلت شركة النهدي الطبية عبر سلسلة صيدلياتها إطلاق مبادرات عدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره، ومن أبرزها تقديم أكثر من 200 ألف عبوة مجانية من المستلزمات الوقائية في صيدلياتها لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتوزيع مجموعة من العبوات الوقائية على بعض أبطالنا من رجال الأمن المسؤولين عن حفظ سلامة الناس خلال حظر التجول، وتقديم 50 ألف عبوة أدوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح مرضى الأمراض المزمنة الذين ترعاهم جمعية زمزم للخدمات الصحية، وتوصيلها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عبر فريق تطوعي من جمعية زمزم للخدمات الصحية.

ويمكن الحصول على المزيد من الاستفسارات عبر الاتصال على 8001191198.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,325

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة