النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كذلك تعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

بأمر الملك .. تعليق الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص

"التهاب السحايا" يغيّب مدير مركز صحي بمكة

"الفضلي ترك خلفه 18 من الأبناء

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرمة، اليوم، برحيل مدير مركز صحي البجيدي بمكة المكرمة، محمد بن حسن الفضلي، الذي وافته المنية، داخل مستشفى النور التخصصي على إثر مرض ألم به ولم يمهله طويلاً.

وأُدخل "الفضلي" مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل نحو شهر ونصف بعد إصابته بـ"التهاب السحايا "، حيث سقط أثناء عمله بالمركز فجأة بسبب المرض، وظلّ منوماً بذات المستشفى حتى وافاه الأجل اليوم، فيما ووري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع.


وبحسب "شقيقه" ترك "الفضلي" خلفه 18 من الأبناء، يكتنفهم الحزن وألم الفقد، فليس لهم عائل بعد الله سواه.

وأمضى "الفضلي" أكثر من 20 عاماً في القطاع الصحي متنقلاً بين عدة إدارات ومراكز صحية، حيث كان يشغل مدير قطاع الشرائع الصحي قبل أن يتم إحلال القطاع، ليعود إلى تسلّم إدارة مركز صحي البجيدي شرقي مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"التهاب السحايا" يغيّب مدير مركز صحي بمكة
سبق

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرمة، اليوم، برحيل مدير مركز صحي البجيدي بمكة المكرمة، محمد بن حسن الفضلي، الذي وافته المنية، داخل مستشفى النور التخصصي على إثر مرض ألم به ولم يمهله طويلاً.

وأُدخل "الفضلي" مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل نحو شهر ونصف بعد إصابته بـ"التهاب السحايا "، حيث سقط أثناء عمله بالمركز فجأة بسبب المرض، وظلّ منوماً بذات المستشفى حتى وافاه الأجل اليوم، فيما ووري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع.


وبحسب "شقيقه" ترك "الفضلي" خلفه 18 من الأبناء، يكتنفهم الحزن وألم الفقد، فليس لهم عائل بعد الله سواه.

وأمضى "الفضلي" أكثر من 20 عاماً في القطاع الصحي متنقلاً بين عدة إدارات ومراكز صحية، حيث كان يشغل مدير قطاع الشرائع الصحي قبل أن يتم إحلال القطاع، ليعود إلى تسلّم إدارة مركز صحي البجيدي شرقي مكة المكرمة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:06 PM

"التهاب السحايا" يغيّب مدير مركز صحي بمكة

"الفضلي ترك خلفه 18 من الأبناء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,497

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرمة، اليوم، برحيل مدير مركز صحي البجيدي بمكة المكرمة، محمد بن حسن الفضلي، الذي وافته المنية، داخل مستشفى النور التخصصي على إثر مرض ألم به ولم يمهله طويلاً.

وأُدخل "الفضلي" مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل نحو شهر ونصف بعد إصابته بـ"التهاب السحايا "، حيث سقط أثناء عمله بالمركز فجأة بسبب المرض، وظلّ منوماً بذات المستشفى حتى وافاه الأجل اليوم، فيما ووري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع.


وبحسب "شقيقه" ترك "الفضلي" خلفه 18 من الأبناء، يكتنفهم الحزن وألم الفقد، فليس لهم عائل بعد الله سواه.

وأمضى "الفضلي" أكثر من 20 عاماً في القطاع الصحي متنقلاً بين عدة إدارات ومراكز صحية، حيث كان يشغل مدير قطاع الشرائع الصحي قبل أن يتم إحلال القطاع، ليعود إلى تسلّم إدارة مركز صحي البجيدي شرقي مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,714
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,005

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة