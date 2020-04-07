"التهاب السحايا" يغيّب مدير مركز صحي بمكة

"الفضلي ترك خلفه 18 من الأبناء

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرمة، اليوم، برحيل مدير مركز صحي البجيدي بمكة المكرمة، محمد بن حسن الفضلي، الذي وافته المنية، داخل مستشفى النور التخصصي على إثر مرض ألم به ولم يمهله طويلاً.

وأُدخل "الفضلي" مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة قبل نحو شهر ونصف بعد إصابته بـ"التهاب السحايا "، حيث سقط أثناء عمله بالمركز فجأة بسبب المرض، وظلّ منوماً بذات المستشفى حتى وافاه الأجل اليوم، فيما ووري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع.





وبحسب "شقيقه" ترك "الفضلي" خلفه 18 من الأبناء، يكتنفهم الحزن وألم الفقد، فليس لهم عائل بعد الله سواه.

وأمضى "الفضلي" أكثر من 20 عاماً في القطاع الصحي متنقلاً بين عدة إدارات ومراكز صحية، حيث كان يشغل مدير قطاع الشرائع الصحي قبل أن يتم إحلال القطاع، ليعود إلى تسلّم إدارة مركز صحي البجيدي شرقي مكة المكرمة.