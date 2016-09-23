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شاهد.. زلزال أستراليا الذي وصف بالأقوى منذ عشرات السنين

وقع صباح اليوم ودمر أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي

أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

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شاهد.. زلزال أستراليا الذي وصف بالأقوى منذ عشرات السنين
سبق

أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:13 PM

شاهد.. زلزال أستراليا الذي وصف بالأقوى منذ عشرات السنين

وقع صباح اليوم ودمر أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,318

أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

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