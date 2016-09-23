وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين.

أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي.

شاهد.. زلزال أستراليا الذي وصف بالأقوى منذ عشرات السنين أيمن حسن سبق 2021-09-22 أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي. وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين. وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 02:13 PM

شاهد.. زلزال أستراليا الذي وصف بالأقوى منذ عشرات السنين وقع صباح اليوم ودمر أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي





A A A





2 مشاركة

أدّى زلزال في أستراليا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء إلى تدمير أكثر من 40 مبنى بشكل جزئي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن الزلزال هو الأقوى في البلاد منذ عشرات السنين.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الدمار الذي خلفه الزلزال، وسط هلع وخوف شديد للسكان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال كان على عمق 10 كلم فقط من سطح الأرض، على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن.