بالصور.. دبي تعرض سيارة "قديمة" عمرها 81 عاماً وسارت ميلاً واحداً فقط

اشترتها أمريكية ووضعتها في مرآبها.. قصة سيارة الـ"كورد 812" المصنوعة عام 1936

تعرض حالياً في الدورة الثانية من معرض "جلف كونكورس" الذي تنعقد فعالياته في فندق برج العرب في دبي العديد من السيارات الكلاسيكية القديمة، ومن أبرزها سيارة كورد 812 المكشوفة موديل العام 1936 والتي يشير عدادها إلى أنها سارت ميلاً واحداً فقط منذ تصنيعها قبل 81 عاماً، لتبدو هذه السيارة الرودستر المجهزة بمحرك V8 وبنظام الدفع الأمامي وكأنها خرجت للتو من المصنع.

وتم تصميم هذه السيارة من قبل غوردون إم بوهريغ، وهي نسخة محدثة عن الطراز 810 الذي تم إطلاقه في العام 1935. وكانت تعتبر أول سيارة أمريكية بنظام الدفع الأمامي مع نظام التعليق الأمامي المستقل. وبهدف زيادة المبيعات، قامت الشركة المصنعة بإضافة شاحن لمحركها لتزاد قوته من 70 حصاناً إلى 125 حصاناً، بالإضافة إلى تعزيز جمالية المظهر الخارجي عبر إضافة أنابيب العادم الخارجية المطلية بالكروم والمثبتة على جانبي المحرك.

ومثل جميع السيارات الكلاسيكية والنادرة، تحمل هذه السيارة قصة مميزة للغاية، حيث بيعت في ذلك الوقت لسيدة في الولايات المتحدة لكنها اكشتفت أن السيارة لم تكن تعمل وبدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنعة من أجل تصليحها، قامت بوضعها في المرآب لفترة طويلة جداً. وبعد ذلك تم بيعها على وضعها لمالكها الحالي في دبي الذي أجرى عملية ترميم كاملة وبدأ بإجراء صيانة شاملة ومنظمة للحفاظ عليها.