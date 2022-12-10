النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. دبي تعرض سيارة "قديمة" عمرها 81 عاماً وسارت ميلاً واحداً فقط

اشترتها أمريكية ووضعتها في مرآبها.. قصة سيارة الـ"كورد 812" المصنوعة عام 1936

تعرض حالياً في الدورة الثانية من معرض "جلف كونكورس" الذي تنعقد فعالياته في فندق برج العرب في دبي العديد من السيارات الكلاسيكية القديمة، ومن أبرزها سيارة كورد 812 المكشوفة موديل العام 1936 والتي يشير عدادها إلى أنها سارت ميلاً واحداً فقط منذ تصنيعها قبل 81 عاماً، لتبدو هذه السيارة الرودستر المجهزة بمحرك V8 وبنظام الدفع الأمامي وكأنها خرجت للتو من المصنع.

وتم تصميم هذه السيارة من قبل غوردون إم بوهريغ، وهي نسخة محدثة عن الطراز 810 الذي تم إطلاقه في العام 1935. وكانت تعتبر أول سيارة أمريكية بنظام الدفع الأمامي مع نظام التعليق الأمامي المستقل. وبهدف زيادة المبيعات، قامت الشركة المصنعة بإضافة شاحن لمحركها لتزاد قوته من 70 حصاناً إلى 125 حصاناً، بالإضافة إلى تعزيز جمالية المظهر الخارجي عبر إضافة أنابيب العادم الخارجية المطلية بالكروم والمثبتة على جانبي المحرك.

ومثل جميع السيارات الكلاسيكية والنادرة، تحمل هذه السيارة قصة مميزة للغاية، حيث بيعت في ذلك الوقت لسيدة في الولايات المتحدة لكنها اكشتفت أن السيارة لم تكن تعمل وبدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنعة من أجل تصليحها، قامت بوضعها في المرآب لفترة طويلة جداً. وبعد ذلك تم بيعها على وضعها لمالكها الحالي في دبي الذي أجرى عملية ترميم كاملة وبدأ بإجراء صيانة شاملة ومنظمة للحفاظ عليها.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
بالصور.. دبي تعرض سيارة "قديمة" عمرها 81 عاماً وسارت ميلاً واحداً فقط
سبق

تعرض حالياً في الدورة الثانية من معرض "جلف كونكورس" الذي تنعقد فعالياته في فندق برج العرب في دبي العديد من السيارات الكلاسيكية القديمة، ومن أبرزها سيارة كورد 812 المكشوفة موديل العام 1936 والتي يشير عدادها إلى أنها سارت ميلاً واحداً فقط منذ تصنيعها قبل 81 عاماً، لتبدو هذه السيارة الرودستر المجهزة بمحرك V8 وبنظام الدفع الأمامي وكأنها خرجت للتو من المصنع.

وتم تصميم هذه السيارة من قبل غوردون إم بوهريغ، وهي نسخة محدثة عن الطراز 810 الذي تم إطلاقه في العام 1935. وكانت تعتبر أول سيارة أمريكية بنظام الدفع الأمامي مع نظام التعليق الأمامي المستقل. وبهدف زيادة المبيعات، قامت الشركة المصنعة بإضافة شاحن لمحركها لتزاد قوته من 70 حصاناً إلى 125 حصاناً، بالإضافة إلى تعزيز جمالية المظهر الخارجي عبر إضافة أنابيب العادم الخارجية المطلية بالكروم والمثبتة على جانبي المحرك.

ومثل جميع السيارات الكلاسيكية والنادرة، تحمل هذه السيارة قصة مميزة للغاية، حيث بيعت في ذلك الوقت لسيدة في الولايات المتحدة لكنها اكشتفت أن السيارة لم تكن تعمل وبدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنعة من أجل تصليحها، قامت بوضعها في المرآب لفترة طويلة جداً. وبعد ذلك تم بيعها على وضعها لمالكها الحالي في دبي الذي أجرى عملية ترميم كاملة وبدأ بإجراء صيانة شاملة ومنظمة للحفاظ عليها.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
03:17 PM

بالصور.. دبي تعرض سيارة "قديمة" عمرها 81 عاماً وسارت ميلاً واحداً فقط

اشترتها أمريكية ووضعتها في مرآبها.. قصة سيارة الـ"كورد 812" المصنوعة عام 1936

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13,946

تعرض حالياً في الدورة الثانية من معرض "جلف كونكورس" الذي تنعقد فعالياته في فندق برج العرب في دبي العديد من السيارات الكلاسيكية القديمة، ومن أبرزها سيارة كورد 812 المكشوفة موديل العام 1936 والتي يشير عدادها إلى أنها سارت ميلاً واحداً فقط منذ تصنيعها قبل 81 عاماً، لتبدو هذه السيارة الرودستر المجهزة بمحرك V8 وبنظام الدفع الأمامي وكأنها خرجت للتو من المصنع.

وتم تصميم هذه السيارة من قبل غوردون إم بوهريغ، وهي نسخة محدثة عن الطراز 810 الذي تم إطلاقه في العام 1935. وكانت تعتبر أول سيارة أمريكية بنظام الدفع الأمامي مع نظام التعليق الأمامي المستقل. وبهدف زيادة المبيعات، قامت الشركة المصنعة بإضافة شاحن لمحركها لتزاد قوته من 70 حصاناً إلى 125 حصاناً، بالإضافة إلى تعزيز جمالية المظهر الخارجي عبر إضافة أنابيب العادم الخارجية المطلية بالكروم والمثبتة على جانبي المحرك.

ومثل جميع السيارات الكلاسيكية والنادرة، تحمل هذه السيارة قصة مميزة للغاية، حيث بيعت في ذلك الوقت لسيدة في الولايات المتحدة لكنها اكشتفت أن السيارة لم تكن تعمل وبدلاً من إعادتها إلى الشركة المصنعة من أجل تصليحها، قامت بوضعها في المرآب لفترة طويلة جداً. وبعد ذلك تم بيعها على وضعها لمالكها الحالي في دبي الذي أجرى عملية ترميم كاملة وبدأ بإجراء صيانة شاملة ومنظمة للحفاظ عليها.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة