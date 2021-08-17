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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1793372 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19815، فيما سجلت 10477 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1615773 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1793372 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19815، فيما سجلت 10477 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1615773 حالة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
04:51 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 8778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1793372 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19815، فيما سجلت 10477 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1615773 حالة.

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