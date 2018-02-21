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شاهد.. وزراء العمل في الدول الإسلامية في ضيافة شباب سعوديين بجدة

قدَّم مجموعة من الشباب السعودي في محافظة جدة نموذجًا رائعًا وإبداعًا، صنعوه بأيديهم المهنية، عندما استضافوا في مأدبة عشاء وزراء العمل الذين يشاركون بالدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها عروس البحر الأحمر (جدة).

الشباب السعوديون الذين ينتسبون لكلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لم يتوانوا في خدمة ضيوفهم الذين اجتمعوا في جدة من أقطار العالم كافة، وأبهروهم بصنيع أيديهم، واحتفوا بهم واحدًا تلو الآخر؛ وهو ما أبهر الوزراء والوفود المصاحبة لهم من مسؤولين وقياديين في منظمات إقليمية ودولية.

وتسارع الشبان في خدمة ضيوفهم من الدول الإسلامية مفتتحين لقاءهم بهم بماء زمزم الممزوج بالورد الحجازي، فضلاً عن أصناف منوعة من المأكولات الشعبية والشامية وجزء من العالمية.

يقول الدكتور إبراهيم الصيني، عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز: إن طلاب الكلية بدؤوا منذ وقت مبكرة من هذا اليوم في التحضير لاستقبال ضيوفهم من الدول الإسلامية بأسلوبهم الحجازي السعودي الأصيل، الذي يجسد في طياته الكرم ومحاسن اللقاء.. مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه في وجبة العشاء من أصناف منوعة من الأطعمة لجميع ضيوف جدة تم صنعه بأيادٍ سعودية.

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شاهد.. وزراء العمل في الدول الإسلامية في ضيافة شباب سعوديين بجدة
سبق

قدَّم مجموعة من الشباب السعودي في محافظة جدة نموذجًا رائعًا وإبداعًا، صنعوه بأيديهم المهنية، عندما استضافوا في مأدبة عشاء وزراء العمل الذين يشاركون بالدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها عروس البحر الأحمر (جدة).

الشباب السعوديون الذين ينتسبون لكلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لم يتوانوا في خدمة ضيوفهم الذين اجتمعوا في جدة من أقطار العالم كافة، وأبهروهم بصنيع أيديهم، واحتفوا بهم واحدًا تلو الآخر؛ وهو ما أبهر الوزراء والوفود المصاحبة لهم من مسؤولين وقياديين في منظمات إقليمية ودولية.

وتسارع الشبان في خدمة ضيوفهم من الدول الإسلامية مفتتحين لقاءهم بهم بماء زمزم الممزوج بالورد الحجازي، فضلاً عن أصناف منوعة من المأكولات الشعبية والشامية وجزء من العالمية.

يقول الدكتور إبراهيم الصيني، عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز: إن طلاب الكلية بدؤوا منذ وقت مبكرة من هذا اليوم في التحضير لاستقبال ضيوفهم من الدول الإسلامية بأسلوبهم الحجازي السعودي الأصيل، الذي يجسد في طياته الكرم ومحاسن اللقاء.. مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه في وجبة العشاء من أصناف منوعة من الأطعمة لجميع ضيوف جدة تم صنعه بأيادٍ سعودية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:39 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:37 AM

شاهد.. وزراء العمل في الدول الإسلامية في ضيافة شباب سعوديين بجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,625

قدَّم مجموعة من الشباب السعودي في محافظة جدة نموذجًا رائعًا وإبداعًا، صنعوه بأيديهم المهنية، عندما استضافوا في مأدبة عشاء وزراء العمل الذين يشاركون بالدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها عروس البحر الأحمر (جدة).

الشباب السعوديون الذين ينتسبون لكلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز لم يتوانوا في خدمة ضيوفهم الذين اجتمعوا في جدة من أقطار العالم كافة، وأبهروهم بصنيع أيديهم، واحتفوا بهم واحدًا تلو الآخر؛ وهو ما أبهر الوزراء والوفود المصاحبة لهم من مسؤولين وقياديين في منظمات إقليمية ودولية.

وتسارع الشبان في خدمة ضيوفهم من الدول الإسلامية مفتتحين لقاءهم بهم بماء زمزم الممزوج بالورد الحجازي، فضلاً عن أصناف منوعة من المأكولات الشعبية والشامية وجزء من العالمية.

يقول الدكتور إبراهيم الصيني، عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز: إن طلاب الكلية بدؤوا منذ وقت مبكرة من هذا اليوم في التحضير لاستقبال ضيوفهم من الدول الإسلامية بأسلوبهم الحجازي السعودي الأصيل، الذي يجسد في طياته الكرم ومحاسن اللقاء.. مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه في وجبة العشاء من أصناف منوعة من الأطعمة لجميع ضيوف جدة تم صنعه بأيادٍ سعودية.

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