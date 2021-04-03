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الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة لقرارات وإجراءات قيادته

انطلاقًا مما يربط المملكتَيْن من روابط وثيقة راسخة وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كلٌّ لا يتجزأ

أصدر الديوان الملكي بيانًا، أكد فيه ما يأتي: انطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأُخوَّة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك، وأن أمنهما كلٌّ لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

السعودية الأردن الديوان الملكي

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الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة لقرارات وإجراءات قيادته
سبق

أصدر الديوان الملكي بيانًا، أكد فيه ما يأتي: انطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأُخوَّة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك، وأن أمنهما كلٌّ لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
10:39 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:58 AM

الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة لقرارات وإجراءات قيادته

انطلاقًا مما يربط المملكتَيْن من روابط وثيقة راسخة وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كلٌّ لا يتجزأ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
32,610

أصدر الديوان الملكي بيانًا، أكد فيه ما يأتي: انطلاقًا مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأُخوَّة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك، وأن أمنهما كلٌّ لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

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