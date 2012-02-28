مدير تعليم تبوك: الأوامر الملكية شواهد لخطى المملكة نحو تحقيق رؤية 2030

مؤكداً مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية لرفع الكفاءة العسكرية والمدنية

نوه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمضامين حزمة القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أمس الاثنين والتي شملت تعيينات جديدة ستكون إضافة للعمل الحكومي جنباً إلى جنب مع بقية كوادر الدولة، التي ستمضي قدماً بإذن الله نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد "العُمري" أن هذه الأوامر تأكيد على عمق الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وحرصه -أيده الله – على مواكبة وطننا الغالي لاحتياجات المرحلة الحالية ورفع الكفاءة العسكرية والمدنية على نحو يضمن استمرار عجلة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ويرسخ الأسس والقيم المتينة التي يقوم عليها استقرار الوطن ويدعم وحدته وقوته.