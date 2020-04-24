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لغاية 10 مايو .. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يُوصي بتمديد التعبئة العامة

لتترافق مع تخفيف الإجراءات تباعاً في بعض القطاعات

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تترافق مع تخفيف الإجراءات تباعاً في بعض القطاعات.

وبحث المجلس التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، التي قضت بتمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين؛ أي لغاية 10 مايو المقبل، على أن تتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

وأكّد رئيس الحكومة حسان دياب؛ خلال الاجتماع، أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا يعني أن الوباء قد انتهى.

بدوره، أكد وزير الصحة حمد حسن؛ استمرار رفع الجاهزية في القطاع الصحي، لافتاً للحاجة إلى تزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة، والإبقاء على إجراء الفحوص الدورية؛ ليصل عددها إلى 75 ألف فحص.

لبنان

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لغاية 10 مايو .. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يُوصي بتمديد التعبئة العامة
سبق

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تترافق مع تخفيف الإجراءات تباعاً في بعض القطاعات.

وبحث المجلس التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، التي قضت بتمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين؛ أي لغاية 10 مايو المقبل، على أن تتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

وأكّد رئيس الحكومة حسان دياب؛ خلال الاجتماع، أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا يعني أن الوباء قد انتهى.

بدوره، أكد وزير الصحة حمد حسن؛ استمرار رفع الجاهزية في القطاع الصحي، لافتاً للحاجة إلى تزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة، والإبقاء على إجراء الفحوص الدورية؛ ليصل عددها إلى 75 ألف فحص.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:45 PM

لغاية 10 مايو .. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يُوصي بتمديد التعبئة العامة

لتترافق مع تخفيف الإجراءات تباعاً في بعض القطاعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بتمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تترافق مع تخفيف الإجراءات تباعاً في بعض القطاعات.

وبحث المجلس التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، التي قضت بتمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين؛ أي لغاية 10 مايو المقبل، على أن تتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، التشدّد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

وأكّد رئيس الحكومة حسان دياب؛ خلال الاجتماع، أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا يعني أن الوباء قد انتهى.

بدوره، أكد وزير الصحة حمد حسن؛ استمرار رفع الجاهزية في القطاع الصحي، لافتاً للحاجة إلى تزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة، والإبقاء على إجراء الفحوص الدورية؛ ليصل عددها إلى 75 ألف فحص.

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