"صحة الحفر" ترفع حالة الطوارئ نتيجة موجة الأمطار التي تشهدها

عززت أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة

رفعت "صحة حفر الباطن" حالة الطوارئ مع جاهزية جميع المستشفيات التابعة لها نتيجة لموجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت "صحة حفر الباطن": تم تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار.

وأضافت: تضمنت الاستعدادت كذلك الجاهزية التامة لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مع التواصل الدائم بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

وتابعت أن إدارة الطوارئ والأزمات، جاهزةٌ وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات التي أنهت استعداداتها لذلك.