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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب الفلبين

إصابة سكان بجروح وتضرر أبنية

أعلنت السلطات الفلبينية، أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب، اليوم الثلاثاء، جنوب البلاد؛ ما تسبّب في إصابة سكان بجروح وتضرر أبنية، في منطقة لا تزال تعاني آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفرّ المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت فيه المدارس والمكاتب تفتح أبوابها.

وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية، أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

والفلبين جزءٌ من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزالياً.

زلزال الفلبين

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب الفلبين
سبق

أعلنت السلطات الفلبينية، أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب، اليوم الثلاثاء، جنوب البلاد؛ ما تسبّب في إصابة سكان بجروح وتضرر أبنية، في منطقة لا تزال تعاني آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفرّ المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت فيه المدارس والمكاتب تفتح أبوابها.

وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية، أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

والفلبين جزءٌ من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزالياً.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:16 AM

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب الفلبين

إصابة سكان بجروح وتضرر أبنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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أعلنت السلطات الفلبينية، أن زلزالاً بقوة 6.6 درجة ضرب، اليوم الثلاثاء، جنوب البلاد؛ ما تسبّب في إصابة سكان بجروح وتضرر أبنية، في منطقة لا تزال تعاني آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفرّ المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت فيه المدارس والمكاتب تفتح أبوابها.

وكانت الهيئة الأميركية قد ذكرت في البداية، أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

والفلبين جزءٌ من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزالياً.

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