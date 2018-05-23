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بالصور.. مركز الوديعة بنجران يحتفل بختم أحد طلابها القرآن الكريم

في اختتام برنامجها الرمضاني أنشطته وفعالياته لهذا العام

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الوديعة باختتام أنشطتها وفعالياتها لهذا العام برنامجها الرمضاني، وبختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى، وهو الطالب سليمان بن مبخوت الصيعري.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز الوديعة عامر علي الصيعري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ صالح البخيت الكربي، ومدير الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة الشيخ علي ناجي الصيعري، وضيف الحفل الشيخ مبارك بن حسن البريكي.

‏وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة أوضح فيها أهمية رعاية وحفظ كتاب الله، وفضائله واهتمام الأمة الإسلامية به في ماضيها وحاضرها كتابة وتلاوة وحفظاً وتعلماً وتعليماً ونشراً بين الناس وتطبيقا لأحكامه.

‏كما استعرض جهود الجمعية في تنظيم الدورات وحلقات الحفظ والتلاوة والمراجعة والضبط، لجميع شرائح المجتمع صغاراً وكباراً، والبرامج المكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

‏‏بعدها كرم الطلاب المشاركين والمتميزين، ووزعت جوائز المسابقات، ثم كرمت الجهات والمؤسسات والداعمين لأنشطة الجمعية المختلفة، ‏وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس مركز الوديعة بدرع تذكاري.

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بالصور.. مركز الوديعة بنجران يحتفل بختم أحد طلابها القرآن الكريم
سبق

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الوديعة باختتام أنشطتها وفعالياتها لهذا العام برنامجها الرمضاني، وبختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى، وهو الطالب سليمان بن مبخوت الصيعري.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز الوديعة عامر علي الصيعري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ صالح البخيت الكربي، ومدير الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة الشيخ علي ناجي الصيعري، وضيف الحفل الشيخ مبارك بن حسن البريكي.

‏وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة أوضح فيها أهمية رعاية وحفظ كتاب الله، وفضائله واهتمام الأمة الإسلامية به في ماضيها وحاضرها كتابة وتلاوة وحفظاً وتعلماً وتعليماً ونشراً بين الناس وتطبيقا لأحكامه.

‏كما استعرض جهود الجمعية في تنظيم الدورات وحلقات الحفظ والتلاوة والمراجعة والضبط، لجميع شرائح المجتمع صغاراً وكباراً، والبرامج المكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

‏‏بعدها كرم الطلاب المشاركين والمتميزين، ووزعت جوائز المسابقات، ثم كرمت الجهات والمؤسسات والداعمين لأنشطة الجمعية المختلفة، ‏وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس مركز الوديعة بدرع تذكاري.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
04:25 PM

بالصور.. مركز الوديعة بنجران يحتفل بختم أحد طلابها القرآن الكريم

في اختتام برنامجها الرمضاني أنشطته وفعالياته لهذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الوديعة باختتام أنشطتها وفعالياتها لهذا العام برنامجها الرمضاني، وبختم أحد طلابها لكتاب الله تعالى، وهو الطالب سليمان بن مبخوت الصيعري.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز الوديعة عامر علي الصيعري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ صالح البخيت الكربي، ومدير الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة الشيخ علي ناجي الصيعري، وضيف الحفل الشيخ مبارك بن حسن البريكي.

‏وبدأ الحفل بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة أوضح فيها أهمية رعاية وحفظ كتاب الله، وفضائله واهتمام الأمة الإسلامية به في ماضيها وحاضرها كتابة وتلاوة وحفظاً وتعلماً وتعليماً ونشراً بين الناس وتطبيقا لأحكامه.

‏كما استعرض جهود الجمعية في تنظيم الدورات وحلقات الحفظ والتلاوة والمراجعة والضبط، لجميع شرائح المجتمع صغاراً وكباراً، والبرامج المكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم.

‏‏بعدها كرم الطلاب المشاركين والمتميزين، ووزعت جوائز المسابقات، ثم كرمت الجهات والمؤسسات والداعمين لأنشطة الجمعية المختلفة، ‏وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس مركز الوديعة بدرع تذكاري.

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