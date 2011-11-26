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"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

أوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين والملوثات

تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن فقد قامت الوزارة بنشر إنفوجرافيك تعريفي عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، حول الإنسداد الرئوي المزمن عرّفت من خلاله هذا المرض بأنه يُطلق على مجموعة من الأمراض التنفسية التي تصيب الرئة مثل (انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن).
ولفتت الوزارة إلى أن عوامل الخطورة تكمن في التدخين كسبب رئيس، والتعرض للتدخين السلبي والغبار وملوثات الهواء الأخرى، بالإضافة إلى الجينات، وهي حالة وراثية تؤثر على إنتاج الجسم لبروتين ألفا الذي يحمي الرئتين.
كما أوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين، وتجنب التعرض الملوثات الهواء، وفحص الرئتين للمعرضين للإصابة، والنشاط البدني، وكذلك التطعيم ضد فيروسات الجهاز التنفسي.
يذكر أن اليوم العالمي للإنسداد الرئوي المزمن يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض وتعريف العالم به، وزيادة الوعي عن الإنسداد الرئوي المزمن، وتقليل الوفيات المتعلقة به، وتحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الإنسداد الرئوي المزمن.

وزارة الصحة اليوم العالمي للانسداد الرئوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن
سبق

تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن فقد قامت الوزارة بنشر إنفوجرافيك تعريفي عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، حول الإنسداد الرئوي المزمن عرّفت من خلاله هذا المرض بأنه يُطلق على مجموعة من الأمراض التنفسية التي تصيب الرئة مثل (انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن).
ولفتت الوزارة إلى أن عوامل الخطورة تكمن في التدخين كسبب رئيس، والتعرض للتدخين السلبي والغبار وملوثات الهواء الأخرى، بالإضافة إلى الجينات، وهي حالة وراثية تؤثر على إنتاج الجسم لبروتين ألفا الذي يحمي الرئتين.
كما أوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين، وتجنب التعرض الملوثات الهواء، وفحص الرئتين للمعرضين للإصابة، والنشاط البدني، وكذلك التطعيم ضد فيروسات الجهاز التنفسي.
يذكر أن اليوم العالمي للإنسداد الرئوي المزمن يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض وتعريف العالم به، وزيادة الوعي عن الإنسداد الرئوي المزمن، وتقليل الوفيات المتعلقة به، وتحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الإنسداد الرئوي المزمن.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:57 PM

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

أوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين والملوثات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصلاً لجهود وزارة الصحة التوعوية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن فقد قامت الوزارة بنشر إنفوجرافيك تعريفي عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية # عش بصحة، حول الإنسداد الرئوي المزمن عرّفت من خلاله هذا المرض بأنه يُطلق على مجموعة من الأمراض التنفسية التي تصيب الرئة مثل (انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن).
ولفتت الوزارة إلى أن عوامل الخطورة تكمن في التدخين كسبب رئيس، والتعرض للتدخين السلبي والغبار وملوثات الهواء الأخرى، بالإضافة إلى الجينات، وهي حالة وراثية تؤثر على إنتاج الجسم لبروتين ألفا الذي يحمي الرئتين.
كما أوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين، وتجنب التعرض الملوثات الهواء، وفحص الرئتين للمعرضين للإصابة، والنشاط البدني، وكذلك التطعيم ضد فيروسات الجهاز التنفسي.
يذكر أن اليوم العالمي للإنسداد الرئوي المزمن يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المرض وتعريف العالم به، وزيادة الوعي عن الإنسداد الرئوي المزمن، وتقليل الوفيات المتعلقة به، وتحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الإنسداد الرئوي المزمن.

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