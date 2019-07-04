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أول تعليق من "ريما بنت بندر" بعد مباشرة عملها سفيرة للمملكة بأمريكا

عقدت اجتماعًا مثمرًا مع "شينكر" وناقشا سبل تعزيز العلاقات وسبل التعاون

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها اليوم مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في ‏مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد التقت أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين؛ فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول تعليق من "ريما بنت بندر" بعد مباشرة عملها سفيرة للمملكة بأمريكا
سبق

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها اليوم مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في ‏مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد التقت أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين؛ فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:49 AM

أول تعليق من "ريما بنت بندر" بعد مباشرة عملها سفيرة للمملكة بأمريكا

عقدت اجتماعًا مثمرًا مع "شينكر" وناقشا سبل تعزيز العلاقات وسبل التعاون

A A A
خلود غنام - الرياض
42
61,793

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر حسابها في "تويتر"، في أول تعليق لها عقب مباشرتها اليوم مهام عملها كسفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في ‏مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وكانت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قد التقت أمس مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين؛ فيما يصب في مصلحة العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الأميرة ريما بنت بندر أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

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