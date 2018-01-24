"فيديو الحلم".. "السيارة الطائرة" تحلق بنجاح

"بوينغ": أول رحلة تجريبية كانت بولاية فرجينيا

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، أمس الأربعاء، نجاح "سيارتها الطائرة" ذاتية القيادة في أول رحلة تجريبية لها.

وقال موقع "بلومبرغ": إن السيارة الطائرة قادرة على حمل الركاب والطيران بهم فوق شوارع المدن المزدحمة والمرور بجانب ناطحات السحاب.

ووفق "سكاي نيوز"، أفاد عملاق صناعة الطائرات، بأن أول رحلة تجريبية للطائرة، تمت في مدينة ماناساس بولاية فرجينيا الأمريكية، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن واشنطن.

وتابعت: "نحاول من خلال هذا النموذج الجديد تقديم نظرة مميزة إلى مستقبل النقل الحضري".

وذكرت أن الرحلة التجريبية شهدت مجموعة من الاختبارات مثل الإقلاع والهبوط والتحكم في القيادة.

وأوضحت أن مهندسي الشركة سيواصلون التقدم في الاختبارات والرحلات التجريبية "من أجل نظام بيئي آمن ومستدام".

ويبلغ ارتفاع السيارة الطائرة، التي تعتمد على الإقلاع والهبوط العمودي، 9.14 متراً وعرضها 8.53 متراً.

وتعد "بوينغ"، التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، من الشركات التي تسابق الزمن من أجل إطلاق السيارات الطائرة والطائرات دون طيار، التي من المحتمل أن تجتاح عالم الطيران خلال السنوات المقبلة.