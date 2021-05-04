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تعميم الشؤون الاسلامية: تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر بـ15 دقيقة بعد الشروق

التوسع في إقامة صلاة العيد بالمساجد والجوامع

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة؛ استنادًا إلى ما ورد من اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وينصّ التعميم إلى التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما حدد التعميم وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة.

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تعميم الشؤون الاسلامية: تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر بـ15 دقيقة بعد الشروق
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة؛ استنادًا إلى ما ورد من اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وينصّ التعميم إلى التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما حدد التعميم وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:05 PM

تعميم الشؤون الاسلامية: تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر بـ15 دقيقة بعد الشروق

التوسع في إقامة صلاة العيد بالمساجد والجوامع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
36,160

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة؛ استنادًا إلى ما ورد من اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وينصّ التعميم إلى التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما حدد التعميم وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة.

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