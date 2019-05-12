النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

بعد واقعة 9 مايو.. الصين تقرّر إجراء فحص كورونا لجميع سكان ووهان

مركز مكافحة الفيروس أشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام

أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

في ووهان، تم في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إضافة إلى 16 شخصاً من حاملي الأعراض.

وجميع هذه الحالات محلية، وأظهر خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقاً اعتبرت من الحالات المؤكدة.. بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط.

وأرسل المركز تحذيراً طارئاً، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

ووفق "رويترز"، قال التنبيه: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة".. وأشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

وتم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر في 18 أبريل الماضي، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وكانت سلطات الصين، قد ألغت في 8 أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوماً معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد واقعة 9 مايو.. الصين تقرّر إجراء فحص كورونا لجميع سكان ووهان
سبق

أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

في ووهان، تم في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إضافة إلى 16 شخصاً من حاملي الأعراض.

وجميع هذه الحالات محلية، وأظهر خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقاً اعتبرت من الحالات المؤكدة.. بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط.

وأرسل المركز تحذيراً طارئاً، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

ووفق "رويترز"، قال التنبيه: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة".. وأشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

وتم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر في 18 أبريل الماضي، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وكانت سلطات الصين، قد ألغت في 8 أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوماً معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:42 AM

بعد واقعة 9 مايو.. الصين تقرّر إجراء فحص كورونا لجميع سكان ووهان

مركز مكافحة الفيروس أشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,687

أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

في ووهان، تم في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إضافة إلى 16 شخصاً من حاملي الأعراض.

وجميع هذه الحالات محلية، وأظهر خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقاً اعتبرت من الحالات المؤكدة.. بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط.

وأرسل المركز تحذيراً طارئاً، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

ووفق "رويترز"، قال التنبيه: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة".. وأشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

وتم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر في 18 أبريل الماضي، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وكانت سلطات الصين، قد ألغت في 8 أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوماً معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,352
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,251

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة