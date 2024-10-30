النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار

تزامناً مع التحذيرات الصادرة من "الأرصاد" حول التغيرات المناخية

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، رفع جاهزيته داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف.

وأوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي، أن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ - لا قدر الله -، والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم إذا دعت الحاجة.

وأهابت بالجميع اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حالة حدوث طارئ -لا قدّر الله- عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار
سبق

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، رفع جاهزيته داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف.

وأوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي، أن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ - لا قدر الله -، والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم إذا دعت الحاجة.

وأهابت بالجميع اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حالة حدوث طارئ -لا قدّر الله- عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:43 PM

"الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار

تزامناً مع التحذيرات الصادرة من "الأرصاد" حول التغيرات المناخية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
447

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، رفع جاهزيته داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف.

وأوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي، أن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ - لا قدر الله -، والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم إذا دعت الحاجة.

وأهابت بالجميع اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حالة حدوث طارئ -لا قدّر الله- عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة