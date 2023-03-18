النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وقاية من "كورونا" .. نصائح من "الصحة" لأصحاب الأمراض المزمنة

قالت: الالتزام بالطعام الصحي وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة

دعت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتداداً للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.

وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.

وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وقاية من "كورونا" .. نصائح من "الصحة" لأصحاب الأمراض المزمنة
سبق

دعت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتداداً للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.

وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.

وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:21 AM

وقاية من "كورونا" .. نصائح من "الصحة" لأصحاب الأمراض المزمنة

قالت: الالتزام بالطعام الصحي وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
10,499

دعت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتداداً للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.

وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعياً أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.

وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,852
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,872

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة