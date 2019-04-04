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مفتي الشيشان يشكر الملك على جهوده في خدمة الإسلام ونشر السماحة

قال: برنامج العمرة يمثل حلقة تواصل وباكورة خير لتصحيح المفاهيم

وصف مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بأنه "حلقة تواصل وباكورة خير جاءت لتصحيح المفاهيم حتى يكون المستفيدون منه سفراء لإيضاح الرسالة السامية لديننا الإسلامي المعتدل، وأن ينقلوا الإسلام في كل أنحاء العالم".

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأكد مفتي الشيشان أن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لنخبة مؤثرة من العلماء والمفتين والدعاة من مختلف بلدان العالم تبرز حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جمع الصف الإسلامي، وتوقير واحترام أهل العلم والفضل الذين دأبت المملكة بسياستها الحصيفة على توقيرهم والعناية بهم، انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي.

وأضاف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة خير وبركة؛ لدورها البارز والفعال في نشر كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيراً إلى هذه الأعمال إذ تؤكد ريادة المملكة في رسالتها العالمية والتي من خلالها تسعى إلى نشر السماحة التي لا تطرف فيها ولا انحياز.

ورفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على عنايتهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين واستضافتهما للنخب المؤثرة من شخصيات إسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج.

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مفتي الشيشان يشكر الملك على جهوده في خدمة الإسلام ونشر السماحة
سبق

وصف مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بأنه "حلقة تواصل وباكورة خير جاءت لتصحيح المفاهيم حتى يكون المستفيدون منه سفراء لإيضاح الرسالة السامية لديننا الإسلامي المعتدل، وأن ينقلوا الإسلام في كل أنحاء العالم".

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأكد مفتي الشيشان أن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لنخبة مؤثرة من العلماء والمفتين والدعاة من مختلف بلدان العالم تبرز حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جمع الصف الإسلامي، وتوقير واحترام أهل العلم والفضل الذين دأبت المملكة بسياستها الحصيفة على توقيرهم والعناية بهم، انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي.

وأضاف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة خير وبركة؛ لدورها البارز والفعال في نشر كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيراً إلى هذه الأعمال إذ تؤكد ريادة المملكة في رسالتها العالمية والتي من خلالها تسعى إلى نشر السماحة التي لا تطرف فيها ولا انحياز.

ورفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على عنايتهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين واستضافتهما للنخب المؤثرة من شخصيات إسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
01:37 PM

مفتي الشيشان يشكر الملك على جهوده في خدمة الإسلام ونشر السماحة

قال: برنامج العمرة يمثل حلقة تواصل وباكورة خير لتصحيح المفاهيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بأنه "حلقة تواصل وباكورة خير جاءت لتصحيح المفاهيم حتى يكون المستفيدون منه سفراء لإيضاح الرسالة السامية لديننا الإسلامي المعتدل، وأن ينقلوا الإسلام في كل أنحاء العالم".

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم 225 شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأكد مفتي الشيشان أن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لنخبة مؤثرة من العلماء والمفتين والدعاة من مختلف بلدان العالم تبرز حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جمع الصف الإسلامي، وتوقير واحترام أهل العلم والفضل الذين دأبت المملكة بسياستها الحصيفة على توقيرهم والعناية بهم، انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي.

وأضاف: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة خير وبركة؛ لدورها البارز والفعال في نشر كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيراً إلى هذه الأعمال إذ تؤكد ريادة المملكة في رسالتها العالمية والتي من خلالها تسعى إلى نشر السماحة التي لا تطرف فيها ولا انحياز.

ورفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على عنايتهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين واستضافتهما للنخب المؤثرة من شخصيات إسلامية، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج.

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