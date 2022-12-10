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"الإسكان" تدعو مستفيدي "سكني" في جدة لحجز 1952 وحدة سكنية

أسعارها تبدأ من 373 ألفاً بالقرب من "شارع التحلية"

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الأحد إجراءات الحجز لمعرض "بوابة التحلية" في محافظة جدة، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي وحدات سكنية 1952 من نوع شقق، بمساحات متنوعة وبأسعار تبدأ من 373.750 ريالا.


وأعلنت الوزارة أنه سيتم اعتباراً من اليوم فتح أبواب المعرض أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني لبدء إجراءات الحجز، مع التأكيد على حرص الوزارة على توفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من توقيع العقد.


وبدأت الوزارة اليوم دعوة المستفيدين من برنامج الدعم السكني في المحافظة عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، هذا وتمتاز الوحدات بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من نحو 373 ألف ريال.


يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخارطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.


وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج "سكني" بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، حيث تمكنت الوزارة وحتى الدفعة العاشرة التي تم الإعلان عنها منتصف نوفمبر الماضي من تحقيق نسبة التزام بمستهدفها بلغت 87%، وذلك بتخصيص أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تدعو مستفيدي "سكني" في جدة لحجز 1952 وحدة سكنية
سبق

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الأحد إجراءات الحجز لمعرض "بوابة التحلية" في محافظة جدة، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي وحدات سكنية 1952 من نوع شقق، بمساحات متنوعة وبأسعار تبدأ من 373.750 ريالا.


وأعلنت الوزارة أنه سيتم اعتباراً من اليوم فتح أبواب المعرض أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني لبدء إجراءات الحجز، مع التأكيد على حرص الوزارة على توفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من توقيع العقد.


وبدأت الوزارة اليوم دعوة المستفيدين من برنامج الدعم السكني في المحافظة عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، هذا وتمتاز الوحدات بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من نحو 373 ألف ريال.


يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخارطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.


وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج "سكني" بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، حيث تمكنت الوزارة وحتى الدفعة العاشرة التي تم الإعلان عنها منتصف نوفمبر الماضي من تحقيق نسبة التزام بمستهدفها بلغت 87%، وذلك بتخصيص أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:53 PM

"الإسكان" تدعو مستفيدي "سكني" في جدة لحجز 1952 وحدة سكنية

أسعارها تبدأ من 373 ألفاً بالقرب من "شارع التحلية"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
19
9,343

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الأحد إجراءات الحجز لمعرض "بوابة التحلية" في محافظة جدة، وذلك ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي وحدات سكنية 1952 من نوع شقق، بمساحات متنوعة وبأسعار تبدأ من 373.750 ريالا.


وأعلنت الوزارة أنه سيتم اعتباراً من اليوم فتح أبواب المعرض أمام المستفيدين من برنامج الدعم السكني لبدء إجراءات الحجز، مع التأكيد على حرص الوزارة على توفير تلك المنتجات السكنية بأسعار مناسبة وضمان الجودة العالية على أن يكون تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من توقيع العقد.


وبدأت الوزارة اليوم دعوة المستفيدين من برنامج الدعم السكني في المحافظة عبر رسائل نصية تمهيداً لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة، هذا وتمتاز الوحدات بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من نحو 373 ألف ريال.


يذكر أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة في عدد من مدن المملكة، حيث يتزامن ذلك مع مشاريع البيع على الخارطة في منطقة تبوك، ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع عرعر في منطقة الحدود الشمالية، كما أن هناك عدد من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.


وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج "سكني" بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، حيث تمكنت الوزارة وحتى الدفعة العاشرة التي تم الإعلان عنها منتصف نوفمبر الماضي من تحقيق نسبة التزام بمستهدفها بلغت 87%، وذلك بتخصيص أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.

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