لم يشفع لها خدمة ٢٢ عاماً ودكتوراه .. كواليس فصل معلمة تناشد "آل الشيخ"

قالت: لم ينتظروا قرار اللجنة الوزارية .. وإدارة عسير: رفضت النقل وطبّقنا النظام

أكدت معلمة في إدارة تعليم عسير، أنها خدمت ٢٢ عاماً في التدريس وحاصلة على شهادة الدكتوراه، ومع ذلك أصدرت إدارة تعليم عسير قراراً بطي قيدها لعدم تنفيذها قرار النقل، رغم أن المحكمة الإدارية أوقفت قرار نقلها، ورغم عدم صدور قرار اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في قضيتها.

بينما أكّدت إدارة التعليم، أن قرار الفصل جاء وفقاً لأنظمة وزارة الخدمة المدنية، مبينة أن المعلمة تغيّبت ولم تنفذ قرار النقل فتم فصلها بقوة النظام، مؤكدة أن المحكمة الإدارية رفضت دعواها بشأن طلب إلغاء قرار النقل وتم تأييده من محكمة الاستئناف مما يعني نقض حكم المحكمة الابتدائية بإيقاف النقل.

وتفصيلاً؛ تقول المعلمة إيمان الشهراني: "بعد عودتي من الإيفاد لدراسة الدكتوراه تم نقلي من شؤون المعلمات بإدارة التعليم بعسير للعمل بإحدى المدارس، وبالفعل باشرت بالمدرسة بتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٧هـ إلى ٢٣-٣-١٤٣٨هـ؛ حيث تظلمت للمحكمة الإدارية من قرار النقل، فصدر لي قرار عاجل من المحكمة الادارية بتاريخ ٢٣-٣-١٤٣٨هـ، بإيقاف قرار النقل وكان بنهاية دوام يوم الخميس، فباشرت يوم الأحد ٢٦-٣-١٤٣٨هـ في عملي السابق بإدارة تقنية المعلومات بالإشراف؛ بناءً على القرار العاجل الصادر من المحكمة الإدارية".

وأضافت: "فُوجئت أن المسؤولات بإدارة تقنية المعلومات بالإشراف يرفضن تمكيني من التوقيع والعمل فتظلمت لإدارة المتابعة في اليوم نفسه إلا أن إدارة المتابعة رفصت تسلُّم التظلم، في حين تسلّمت خطاب مديرة المدرسة التي نقلت لها بشأن غيابي عن المدرسة".

وتابعت: "استمررت في الدوام بإدارة تقنية المعلومات في الإشراف مع مخاطبة مدير التعليم والجهات العليا لمعالجة الوضع إلى أن بدأت إحدى المشرفات بمضايقتي بمكان العمل، فاضطررت للدوام بالبهو والممرات مع محاولة معالجة الوضع داخلياً بتقديم خطابات للمساعدة للشؤون التعليمية ومديرة الإشراف ومديرة مكتب أبها، وخارجياً لجهات عدة منها الوزارة وإمارة المنطقة".

وأردفت: "في هذه الأثناء تم تكليف ٣ مشرفات بإدارة تقنية المعلومات بالإشراف وأنا على رأس العمل مستمرة بالحضور داخل مبنى الإشراف، وهذا يعني وجود شواغر في مكان عملي الذي نقلت منه، وتعميم رئيس اللجنة الإشرافية آنذاك الدكتور نياف الجابري؛ يؤكد على عودة الموفد إلى مقر عمله إذا كان هناك شواغر، فكيف والشواغر قد بلغت الـ ٣ شواغر".

واستطردت قائلة: "أوقف تعليم عسير راتبي شهر رجب عام ١٤٣٩هـ، دون سبب واضح، وعند استفساري برّر ذلك بوجود معاملة بمتابعة الوزارة، مع أن متابعة الوزارة أنكرت ذلك مؤكدة عدم علاقتها بإيقاف الراتب".

وأوضحت: "تظلمتُ للوزير السابق، وبعد مخاطبات أرسل الوزير لجنة وزارية عاجلة في ٢٧-٢-١٤٤٠هـ، بعدها تواصلت معي مديرة المكتب وعرضت عليّ العمل كمشرفة للعلوم الشرعية في ٣٠-٤-١٤٤٠هـ".

وبيّنت: "بينما كنت أنتظر قرار اللجنة الوزارية، كانت الصدمة عندما اتصلت إحدى الموظفات عليّ في ١-٥-١٤٤٠هـ، تسألني هل تعلمين أنه صدر بحقك فصل بقوة النظام؟، وذكرت أن الذي دعاها للاتصال بي الشفقة عليّ لأني أحمل شهادة الدكتوراه وسنوات خدمتي تجاوزت ٢٢ عاماً".

وتابعت: "من الغد تواصلت مع مديرة الإشراف وأبلغتها بموافقتي على العمل كمشرفة للعلوم الشرعية؛ إلا أنني فوجئت بتأكيدها قرار طي القيد، مع أنني مازلت أنتظر قرار اللجنة العليا التي قدمت لها التماساً بشأن إلغاء قرار نقلي الذي بُني عليه قرار الفصل، كما أنني مازلت أنتظر صدور قرار اللجنة الوزارية التي شكلها الوزير السابق للنظر في تظلمي من قرار النقل وحضرت بتاريخ ٢٧-٢-١٤٤٠هـ".

وقالت: "المستغرب أن فصلي يأتي بعد ٨ أشهر من قرار محكمة الاستئناف برد دعواي، إذ صدر قرار رفض دعواي من محكمة الاستئناف في ٢٩/٨/١٤٣٩هـ، بينما قرار طي القيد المرفق صوره جاء في ٢٤ /٤ /١٤٤٠ هـ".

وناشدت "الشهراني"؛ عبر "سبق"، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالنظر في تظلمها، والاستعجال في إصدار قرار اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، ولاسيما أنها حاصلة على شهادة الدكتوراه وخدمتها تجاوزت ٢٢ عاماً، كما أنها لم تتغيب يوماً واحداً عن مقر العمل.

"سبق" تواصلت مع متحدث "تعليم عسير" محمد الفيفي؛ وعرضت عليه جميع ما ذكرت المعلمة في شكواها، فقال: "إشارة إلى استفساركم عن شكوى المعلمة إيمان الشهراني؛ إثر طي قيدها، عليه فإننا نود إيضاح مايلي: حصلت المعلمة على إجازة إيفاد للدراسة وانتهت بنهاية العام الدراسي ١٤٣٦/ ١٤٣٧، وأعيد توجيهها وفق ما نص عليه التعميم الوزاري رقم ٣٦١٩١٠٣٧٦، وكذلك التعميم الوزاري رقم ٣٧١٧٠٤٣٨٣، وتم توجيهها إلى إحدى المدارس في حركة النقل الداخلي، وباشرت وتسلمت جدولها لمدة أسبوع ثم انقطعت دون مبرر أو أسباب، وتم توجيه إدارة الموارد البشرية بالمضي في الإجراءات المتبعة نظاماً وتطبيق النظام".

وأضاف: "نظراً لانقطاع المعلمة تم تطبيق المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة"، متابعاً: "علماً أنه سبق أن رفعت المعلمة قضية ضد إدارة التعليم بخصوص الإجراءات المتخذة معها ، وصدر حكم المحكمة الإدارية رقم ٥٤٩/ ٤/ ق لعام ١٤٣٦ بتأريخ ١٣/ ٢/ ١٤٣٩ برفض الدعوى وتم أيضاً تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بتأريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩".