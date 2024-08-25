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"تعليم صامطة" تطلق برامج التدريب ضمن خطة التطوير المهني للمعلمين

خلال أسبوع التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.. بـ88 ساعة تدريبية

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الأحد، انطلاق برامج التدريب ضمن خطة برامج التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

ورحب "الصميلي" بالمتدربين، وقدّم لهم التهنئة بعودتهم للميدان التعليمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي الجديد سيكون -بمشيئة الله- حافلاً بعطائكم ومنجزاتكم لنجني في نهايته غراس جهودكم التي تستحق أن تذكر فتشكر، فواصلوا العطاء واصنعوا المستقبل وحققوا الطموحات، وكونوا خير معين بعد الله لأبنائنا الطلاب، وأنتم أهل لذلك.

وأضاف "الصميلي": إن برامج التطوير المهني للمعلمين تأتي لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم بشكل تعاوني بين المدرسة والمعلم والمشرف التربوي واستثمار إيجابي لعودة المعلمين.

وبيّن مدير مركز التدريب التربوي بمكتب "تعليم صامطة" محمد عبدالله عريشي أن المكتب سوف ينفذ العديد من البرامج خلال أسبوع التهيئة بمعدل 88 ساعة تدريبية و22 يوماً وتتنوع في خطط تطوير وبرامج تدريبية ولقاءات تنشيطية واستراتيجيات ودورات تدريبية وورش عمل.

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"تعليم صامطة" تطلق برامج التدريب ضمن خطة التطوير المهني للمعلمين
سبق

دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الأحد، انطلاق برامج التدريب ضمن خطة برامج التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

ورحب "الصميلي" بالمتدربين، وقدّم لهم التهنئة بعودتهم للميدان التعليمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي الجديد سيكون -بمشيئة الله- حافلاً بعطائكم ومنجزاتكم لنجني في نهايته غراس جهودكم التي تستحق أن تذكر فتشكر، فواصلوا العطاء واصنعوا المستقبل وحققوا الطموحات، وكونوا خير معين بعد الله لأبنائنا الطلاب، وأنتم أهل لذلك.

وأضاف "الصميلي": إن برامج التطوير المهني للمعلمين تأتي لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم بشكل تعاوني بين المدرسة والمعلم والمشرف التربوي واستثمار إيجابي لعودة المعلمين.

وبيّن مدير مركز التدريب التربوي بمكتب "تعليم صامطة" محمد عبدالله عريشي أن المكتب سوف ينفذ العديد من البرامج خلال أسبوع التهيئة بمعدل 88 ساعة تدريبية و22 يوماً وتتنوع في خطط تطوير وبرامج تدريبية ولقاءات تنشيطية واستراتيجيات ودورات تدريبية وورش عمل.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
02:34 PM

"تعليم صامطة" تطلق برامج التدريب ضمن خطة التطوير المهني للمعلمين

خلال أسبوع التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.. بـ88 ساعة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، صباح اليوم الأحد، انطلاق برامج التدريب ضمن خطة برامج التطوير المهني للمعلمين خلال أسبوع التهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

ورحب "الصميلي" بالمتدربين، وقدّم لهم التهنئة بعودتهم للميدان التعليمي.

وقال: إن هذا العام الدراسي الجديد سيكون -بمشيئة الله- حافلاً بعطائكم ومنجزاتكم لنجني في نهايته غراس جهودكم التي تستحق أن تذكر فتشكر، فواصلوا العطاء واصنعوا المستقبل وحققوا الطموحات، وكونوا خير معين بعد الله لأبنائنا الطلاب، وأنتم أهل لذلك.

وأضاف "الصميلي": إن برامج التطوير المهني للمعلمين تأتي لدعم الجاهزية للتعليم والتعلم بشكل تعاوني بين المدرسة والمعلم والمشرف التربوي واستثمار إيجابي لعودة المعلمين.

وبيّن مدير مركز التدريب التربوي بمكتب "تعليم صامطة" محمد عبدالله عريشي أن المكتب سوف ينفذ العديد من البرامج خلال أسبوع التهيئة بمعدل 88 ساعة تدريبية و22 يوماً وتتنوع في خطط تطوير وبرامج تدريبية ولقاءات تنشيطية واستراتيجيات ودورات تدريبية وورش عمل.

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