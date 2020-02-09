"الشنبري" في ذمة الله
توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).
ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.
"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
"الشنبري" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-09
توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).
ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.
"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:33 PM
"الشنبري" في ذمة الله
توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).
ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.
"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.