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"الشنبري" في ذمة الله

توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).

ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.

"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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"الشنبري" في ذمة الله
سبق

توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).

ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.

"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:33 PM

"الشنبري" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).

ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.

"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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