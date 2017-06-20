"الحصيني": اليوم هو أول أيام التويبع.. يظهر فيه "الدبران" وتشتد الحرارة

قال: نهاره طويل وليله قصير.. تُزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المتميزة بالمملكة عبدالعزيز محمد الحصيني: إن اليوم الخميس هو أول أيام التويبع التي يظهر فيها نجم الدبران، وأن عدد أيامه "13" يومًا.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس موسم التويبع في فصل الصيف، مدة 13 يومًا، يظهر فيه نجم واحد وهو الدبران، مدته 13 يومًا، تجف فيه الجدران، ويُحمد فيه أكل البقول، ويُستعمل فيه كل بارد رطب، فيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، ينعدم ظل الزوال، تشتد فيه حرارة الجو، يتلون طلع النخيل".

وأضاف عبر حسابه: ويقول الشاعر: "يدب في أثنائه دبرانهـا... فلا هو مسبوق ولا هو لاحق". تُزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير فيه، طباخ اللون، وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر، فيه حر الانصراف، تقول العرب "لا حر إلا بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.