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بالصور.. "البقعة المباركة" هنا صلى الرسول الكريم.. وهذا ما فعلته الشؤون الإسلامية

توجد بمسجد الخيف ثاني أكبر المساجد في المشاعر المقدسة.. و"سبق" ترصد آراء الحجاج

في أقرب مكان لرمي الجمرات بمشعر منى يوجد تلة مرتفعة قليلاً يلاحظها الحاج عند شروعه في رمي الجمرات، وفوق هذه التلة يوجد مسجد الخيف أحد أهم الأماكن الدينية الموجودة بمنى، ويفتح المسجد أبوابه من أول ذي الحجة وحتى ثالث أيام التشريق، وتعني كلمة الخيف لغوياً " المكان المرتفع".

وفي روايات عدة أجمع الجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالإضافة إلى 70 نبياً ورسولاً، وقد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين وحدده ببعض الأحجار ليصلي فيه المسلمون في منى، ويعد أكبر مسجد في منى وثاني أكبر المساجد في المشاعر المقدسة بعد مسجد نمرة بعرفات.

بدوره قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة بتطوير المسجد وعمل التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجيج لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وكذلك تحديث دورات المياه وتزويد المسجد بأحدث الشاشات التي خصصت للتوعية الدينية وتثقيف رواده من ضيوف الرحمن.

ويحتوي المسجد على أهم البقاع فيه وهو وسط المسجد أسفل القبة ويقال إن هذا هو الموقع الذي يعتبر مصلى الرسول المفضل في منى، وحدد مكان صلاته عند الأحجار التي تقع بين يدي المنارة وهي موضع مصلى النبي وكان المكان معروفاً في القبة في وسط المسجد.

ويشرف هذا العام 1440هـ على مسجد الخيف الدكتور محمد العامر أستاذ مساعد وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء إماماً وخطيباً، والشيخ عبد العزيز الدفخ عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ويؤذن الشيخ هاشم السقائف مؤذن المسجد الحرام والشيخ أسامة الحمزة عضو محكمة الأحوال الشخصية.

في غضون ذلك التقت "سبق" أحد الحجاج من إندونيسيا اسمه حاجي إيمان علي من جاكرتا، حيث قال باللغة العربية "أسعد دائماً بهذه الخدمات الهائلة وأحب مسجد الخيف كثيراً لأني قرأت عنه كثيراً".

ومن جهته قال الحاج أحمد الفاروق من مصر إنه لأول مرةك يدخل مسجد الخيف وانبهر بشدة من تلك الخدمات المحكمة التي تقدم بشكل احترافي لكل الحجاج، فيما حث الحاج الشيخ مصطفى أوغالي من البوسنة عبر "سبق" المسلمين على الحفاظ على هذه الثروات الدينية مثل مسجد الخيف الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "البقعة المباركة" هنا صلى الرسول الكريم.. وهذا ما فعلته الشؤون الإسلامية
سبق

في أقرب مكان لرمي الجمرات بمشعر منى يوجد تلة مرتفعة قليلاً يلاحظها الحاج عند شروعه في رمي الجمرات، وفوق هذه التلة يوجد مسجد الخيف أحد أهم الأماكن الدينية الموجودة بمنى، ويفتح المسجد أبوابه من أول ذي الحجة وحتى ثالث أيام التشريق، وتعني كلمة الخيف لغوياً " المكان المرتفع".

وفي روايات عدة أجمع الجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالإضافة إلى 70 نبياً ورسولاً، وقد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين وحدده ببعض الأحجار ليصلي فيه المسلمون في منى، ويعد أكبر مسجد في منى وثاني أكبر المساجد في المشاعر المقدسة بعد مسجد نمرة بعرفات.

بدوره قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة بتطوير المسجد وعمل التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجيج لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وكذلك تحديث دورات المياه وتزويد المسجد بأحدث الشاشات التي خصصت للتوعية الدينية وتثقيف رواده من ضيوف الرحمن.

ويحتوي المسجد على أهم البقاع فيه وهو وسط المسجد أسفل القبة ويقال إن هذا هو الموقع الذي يعتبر مصلى الرسول المفضل في منى، وحدد مكان صلاته عند الأحجار التي تقع بين يدي المنارة وهي موضع مصلى النبي وكان المكان معروفاً في القبة في وسط المسجد.

ويشرف هذا العام 1440هـ على مسجد الخيف الدكتور محمد العامر أستاذ مساعد وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء إماماً وخطيباً، والشيخ عبد العزيز الدفخ عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ويؤذن الشيخ هاشم السقائف مؤذن المسجد الحرام والشيخ أسامة الحمزة عضو محكمة الأحوال الشخصية.

في غضون ذلك التقت "سبق" أحد الحجاج من إندونيسيا اسمه حاجي إيمان علي من جاكرتا، حيث قال باللغة العربية "أسعد دائماً بهذه الخدمات الهائلة وأحب مسجد الخيف كثيراً لأني قرأت عنه كثيراً".

ومن جهته قال الحاج أحمد الفاروق من مصر إنه لأول مرةك يدخل مسجد الخيف وانبهر بشدة من تلك الخدمات المحكمة التي تقدم بشكل احترافي لكل الحجاج، فيما حث الحاج الشيخ مصطفى أوغالي من البوسنة عبر "سبق" المسلمين على الحفاظ على هذه الثروات الدينية مثل مسجد الخيف الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
08:44 PM

بالصور.. "البقعة المباركة" هنا صلى الرسول الكريم.. وهذا ما فعلته الشؤون الإسلامية

توجد بمسجد الخيف ثاني أكبر المساجد في المشاعر المقدسة.. و"سبق" ترصد آراء الحجاج

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
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في أقرب مكان لرمي الجمرات بمشعر منى يوجد تلة مرتفعة قليلاً يلاحظها الحاج عند شروعه في رمي الجمرات، وفوق هذه التلة يوجد مسجد الخيف أحد أهم الأماكن الدينية الموجودة بمنى، ويفتح المسجد أبوابه من أول ذي الحجة وحتى ثالث أيام التشريق، وتعني كلمة الخيف لغوياً " المكان المرتفع".

وفي روايات عدة أجمع الجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالإضافة إلى 70 نبياً ورسولاً، وقد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين وحدده ببعض الأحجار ليصلي فيه المسلمون في منى، ويعد أكبر مسجد في منى وثاني أكبر المساجد في المشاعر المقدسة بعد مسجد نمرة بعرفات.

بدوره قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة بتطوير المسجد وعمل التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجيج لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وكذلك تحديث دورات المياه وتزويد المسجد بأحدث الشاشات التي خصصت للتوعية الدينية وتثقيف رواده من ضيوف الرحمن.

ويحتوي المسجد على أهم البقاع فيه وهو وسط المسجد أسفل القبة ويقال إن هذا هو الموقع الذي يعتبر مصلى الرسول المفضل في منى، وحدد مكان صلاته عند الأحجار التي تقع بين يدي المنارة وهي موضع مصلى النبي وكان المكان معروفاً في القبة في وسط المسجد.

ويشرف هذا العام 1440هـ على مسجد الخيف الدكتور محمد العامر أستاذ مساعد وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء إماماً وخطيباً، والشيخ عبد العزيز الدفخ عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، ويؤذن الشيخ هاشم السقائف مؤذن المسجد الحرام والشيخ أسامة الحمزة عضو محكمة الأحوال الشخصية.

في غضون ذلك التقت "سبق" أحد الحجاج من إندونيسيا اسمه حاجي إيمان علي من جاكرتا، حيث قال باللغة العربية "أسعد دائماً بهذه الخدمات الهائلة وأحب مسجد الخيف كثيراً لأني قرأت عنه كثيراً".

ومن جهته قال الحاج أحمد الفاروق من مصر إنه لأول مرةك يدخل مسجد الخيف وانبهر بشدة من تلك الخدمات المحكمة التي تقدم بشكل احترافي لكل الحجاج، فيما حث الحاج الشيخ مصطفى أوغالي من البوسنة عبر "سبق" المسلمين على الحفاظ على هذه الثروات الدينية مثل مسجد الخيف الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

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